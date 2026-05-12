Pielle, cuore Rebels: raccolti 2535 euro per la ricerca sulla FOP

Conclusa al PalaMacchia l’iniziativa benefica “#TUTTINSIEMEPERFOP” promossa dalla Curva Sud biancazzurra insieme alle Rebels Girls. Presente anche Andrea Luci per la consena simbolica dell’assegno destinato alla Fibrodisplasia Ossificante Progressiva

Grande partecipazione, emozione e solidarietà al PalaMacchia in occasione di gara-2 dei playoff della Pielle Livorno, teatro del gran finale dell’iniziativa benefica “#TUTTINSIEMEPERFOP” organizzata dai Rebels Pielle Curva Sud insieme alle Rebels Girls Pielle.

Nel corso della serata sono stati assegnati anche i quattro premi della lotteria legata alla raccolta fondi, culminata con la consena simbolica dell’assegno da 2535 euro in favore di FOP ODV, associazione impegnata nella ricerca e nel sostegno alle persone affette da Fibrodisplasia Ossificante Progressiva, rara e gravissima malattia genetica.

Alla cerimonia era presente anche Andrea Luci, storico ex capitano del Livorno, che ha ricevuto la copia del bonifico destinato all’associazione.

“Abbiamo ottenuto un successo che non pensavamo di raggiungere – hanno scritto i Rebels nel comunicato pubblicato sulla pagina “Cuore BiancoAzzurro” –. Speriamo che il nostro contributo possa essere un piccolo aiuto nella ricerca e nel sostegno agli affetti da questa brutta malattia”.

Il gruppo organizzato della Curva Sud ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa, sia attraverso l’acquisto di un semplice biglietto della lotteria sia collaborando attivamente all’organizzazione. Tra i sostenitori citati figurano Comet, Nobili Pubblicità, il gruppo BANS, Bar l’Acquamarina, Romei Auto, l’associazione Il Prato di Mirko Mirabelli, Reset Livorno, DNA Biancazzurro, Sovecar e gli stessi giocatori della Pielle Livorno.

“Complimenti ai vincitori, che non sono solamente chi ha vinto i quattro premi, ma tutti coloro che hanno partecipato, perché con questi piccoli gesti si vince sempre”, si legge ancora nella nota.

Un messaggio che va oltre il tifo e i colori sportivi, come sottolineato dagli stessi Rebels: “Le nostre iniziative conquistano tutti i livornesi, anche chi non appartiene al mondo biancoazzurro”.

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