Pielle da impresa: rimonta Vigevano e vola alla prima storica finale di Coppa Italia (53-60)

Impresa doveva essere e impresa è stata. La Pielle Livorno ribalta una partita complicatissima, rimonta lo svantaggio maturato alla fine del terzo quarto e supera 53-60 la Elachem Vigevano 1955, conquistando la data-end=”695″>prima storica finale di Coppa Italia di Serie B Nazionale. Al PalaFlaminio di Rimini i biancoblù mostrano cuore, difesa e personalità, firmando una vittoria che entra di diritto nella storia del club guidato dal presidente Francesco Farneti.

L’inizio di gara è equilibrato. Vigevano parte con Kancleris ma la Pielle resta subito in partita grazie ai liberi di Gabrovsek e al contributo offensivo di Ebeling. I biancoblù difendono forte e trovano punti importanti dalla lunetta con Leonzio, chiudendo il primo quarto avanti 16-13.

Nel secondo periodo la squadra di Turchetto prova anche a scappare: prima la tripla di Ebeling, poi quella di Mennella valgono il 22-15 che sembra poter indirizzare il match. Vigevano però reagisce con fisicità e ritmo: Kancleris domina vicino al ferro e Boglio accende i suoi con una tripla in step-back. I lombardi ribaltano l’inerzia e all’intervallo lungo sono avanti 33-27.

Dopo la pausa i ducali continuano a spingere. Boglio orchestra e Kancleris punisce dentro l’area, mentre la Pielle fatica a trovare continuità offensiva nonostante qualche fiammata di Leonzio ed Ebeling dall’arco. Vigevano tocca anche il +10, mentre Donzelli è prezioso a rimbalzo offensivo. Alla sirena del terzo periodo il tabellone dice 46-38 per i lombardi e la partita sembra girata dalla loro parte.

Ma è nell’ultimo quarto che la Pielle tira fuori il carattere. Venucci apre con un canestro importante, poi Ebeling infiamma la partita con una poderosa schiacciata in penetrazione che riaccende i biancoblù. Il rientro si concretizza con il gioco da tre punti di Klyuchnyk e soprattutto con la tripla di Lucarelli, che firma il sorpasso sul 51-50.

La partita diventa una battaglia punto a punto. Vigevano prova a restare agganciata con i liberi di Boglio, ma il capitano Venucci si prende la scena: prima la tripla in step-back che vale il nuovo allungo, poi, a 22 secondi dalla fine, la bomba pesantissima e mortifera che manda la Pielle sul 58-53 e mette una seria ipoteca sulla vittoria. Nove punti immensi e dorati del capitano nell’ultimo quarto. Da monumento!

Nel finale Gabrovsek chiude i conti dalla lunetta mentre l’ultimo tentativo di Vigevano si spegne sul ferro. La sirena consegna alla Pielle il 60-53 finale e una vittoria di carattere, costruita con difesa, lucidità e una rimonta che profuma di storia.