Pielle Day, il 15 Porta a Mare si vestirà di biancoblu

Il Pielle Day sarà un abbraccio alla città e alla sua passione: un’occasione per conoscere da vicino giocatrici, giocatori e staff, ritrovare amici, scoprire le novità della stagione e accendere l'entusiasmo del popolo biancoblu per un anno tutto da vivere

Una giornata da vivere insieme, per ritrovarsi, guardare avanti e dare ufficialmente il via a una nuova stagione. Martedì 15 settembre Porta a Mare si vestirà di biancoblù per il Pielle Day, l’evento che presenterà alla città il mondo Pielle 2026/27: dalle prime squadre alla grande novità di Pielle Young, passando per il nuovo Sillabe Store.

Si comincia alle 17:30 con l’Open Day di Pielle Young (Piazza Luigi Orlando), il nuovo settore giovanile piellino. Un progetto che nasce dalla voglia di costruire futuro, offrendo a bambine, bambini, ragazze e ragazzi un luogo in cui crescere, imparare e innamorarsi della pallacanestro, accompagnati dai valori della Pielle.

Alle 18:45 sarà inaugurato il nuovo Sillabe Store di via Primo Levi 25: uno spazio pensato per diventare un punto di riferimento per tutti gli appassionati. Ospiterà l’area ticketing, la segreteria di Pielle Young, il merchandising ufficiale Pielle firmato Macron, quello dei Sillabe Lions Amaranto Rugby e tante altre novità (all’inaugurazione prenderà parte anche Davide Castrianni, Area Manager di Macron).

Alle 19:15, nella suggestiva cornice della Galleria delle Officine Storiche, arriverà il momento più atteso: la presentazione alla città delle prime squadre e dei rispettivi staff, resa possibile dalla partnership instaurata tra Pielle e Porta a Mare (a condurre la serata saranno Martina Parigi e Gianni Tacchi), mentre alle ore 20:30 i riflettori si sposteranno nuovamente sul Sillabe Store per un Meet & Greet tra giocatori e tifosi.

La squadra maschile, per il secondo anno consecutivo affiancata dal title sponsor VeroDol CBD e ancora guidata da coach Andrea Turchetto, si prepara ad affrontare con entusiasmo e rinnovate ambizioni il campionato di Serie B Nazionale. Già la prossima settimana, i biancoblù saranno protagonisti in Supercoppa LNP (18/20 settembre 2026 a Ravenna), traguardo conquistato grazie alla splendida vittoria della Coppa Italia nella passata stagione,

Spazio anche alla prima squadra femminile, pronta a iniziare il proprio cammino nel campionato di Serie B femminile con diverse novità nel roster a disposizione di coach Luca Castiglione.

Il Pielle Day sarà un abbraccio alla città e alla sua passione: un’occasione per conoscere da vicino giocatrici, giocatori e staff, ritrovare amici, scoprire le novità della stagione e accendere l’entusiasmo del popolo biancoblu per un anno tutto da vivere.

Programma:

Ore 17:30 – Open Day Pielle Young, piazza Luigi Orlando

Ore 18:45 – Inaugurazione Sillabe Store, via Primo Levi 25

Ore 19:15 – Presentazione delle prime squadre, Galleria delle Officine Storiche

Ore 20:30 – Meet & Greet Sillabe Store

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