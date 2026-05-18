Pielle, dentro o fuori: al PalaMacchia è notte da battaglia per la semifinale
Stasera gara 5 contro Legnano decide tutto: i biancoblù si giocano la stagione davanti a un palazzetto gremito. Dopo il 2-0 iniziale e la rimonta subita in Lombardia, serve una prova senza errori per continuare il sogno promozione
Tutto in quaranta minuti. Dentro o fuori, senza appello. La stagione della Verodol Cbd Pielle Livorno passa dalla serata del PalaMacchia, dove questa sera alle 21 andrà in scena gara 5 dei playoff contro Legnano Basket Knights. Un confronto che vale l’accesso alla semifinale e che ha ormai il sapore della resa dei conti.
I biancoblù arrivano a questo appuntamento dopo aver dilapidato il doppio vantaggio costruito nelle prime due gare giocate a Livorno. In Lombardia la serie si è ribaltata, complice anche un Legnano profondamente diverso rispetto a quello visto al PalaMacchia: più aggressivo, più concreto, più continuo nei momenti chiave.
Ora però si torna a casa, in un palazzetto che si preannuncia tutto esaurito e pronto a spingere la squadra di coach Turchetto oltre ogni difficoltà. L’energia del pubblico sarà un fattore, ma non basterà da sola: servirà una Pielle lucida, attenta, soprattutto capace di non concedere quei blackout che hanno pesato nelle ultime due uscite.
Occhi puntati anche sui duelli individuali, con Venucci e compagni chiamati a cambiare passo rispetto alle gare 3 e 4. In particolare, sarà fondamentale limitare l’impatto di Stepanovic e Sodero, autentici trascinatori dei lombardi nelle vittorie che hanno riaperto la serie. Un altro nodo decisivo sarà la presenza sotto canestro: più solidità, più continuità e un contributo importante dei lunghi, fattori che nelle prime gare casalinghe avevano invece fatto la differenza a favore dei livornesi.
Il margine di errore è azzerato. Chi vince vola in semifinale, chi perde chiude la stagione. Il PalaMacchia è pronto a trasformarsi in una bolgia: ora la parola passa al campo.
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