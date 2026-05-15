Legnano-Verodol Pielle 62-51. Fine terzo quarto

Biancoazzurri di nuovo alla Soevis Arena dopo il ko in gara-3: serve una risposta di carattere per evitare la “bella” al PalaMacchia

Primo tempo da elastico puro alla Soevis Arena, dove SAE Scientifica Soevis Legnano e Verodol CBD Pielle Livorno si scambiano colpi senza mai lasciarsi davvero andare.

L’avvio è di marca lombarda: Scali apre la serata con la tripla del 3-0, poi Legnano trova subito continuità offensiva con Stepanovic e soprattutto con un Sodero scatenato dall’arco. La Pielle però non resta a guardare: dentro l’area si accende Klyuchnyk, mentre Leonzio rompe il ghiaccio dalla distanza e tiene Livorno in scia.

Il primo vero ribaltamento arriva con il trio biancoblù formato da Venucci, ancora Leonzio e Klyuchnyk: la Pielle sorpassa e si prende anche inerzia, ma è un’illusione breve. Legnano risponde col solito ritmo alto e con la mano calda di Mastroianni, riportandosi avanti fino al 24-21.

Nel finale di primo quarto arriva il primo squillo pesante di Alibegovic, che firma la tripla del contatto e riporta tutto sul filo.

Nel secondo periodo la partita si accende ancora di più. Alibegovic apre con una tripla che vale il primo vero sorpasso emotivo livornese (24-26), ma il vantaggio dura pochissimo: Legnano rimette il naso avanti con continuità dalla lunetta e con le giocate di Mastroianni e Stepanovic.

La Pielle resta viva grazie ai colpi di Donzelli, bravo a muoversi nel pitturato, e al primo canestro della serata di Lucarelli, ma ogni tentativo di fuga viene subito ricucito. A metà quarto si entra in un ping-pong continuo: sorpasso, contro-sorpasso, nessuna pausa.

Il momento chiave arriva ancora dalle mani di Alibegovic, che punisce una disattenzione difensiva con una tripla pesante per il 35-35, ma Legnano replica immediatamente con il solito Sodero dalla lunetta e con la solidità di Scali sotto canestro.

Nel finale del tempo è ancora Legnano a trovare il guizzo per chiudere avanti: qualche libero, qualche possesso sporco, e soprattutto più continuità offensiva rispetto a una Pielle che paga un paio di palle perse e alcune forzature.

All’intervallo è 41-39, una partita completamente aperta: Livorno c’è, resiste e colpisce, ma deve trovare più fluidità per evitare che il ritmo di Legnano diventi la vera chiave del match.

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