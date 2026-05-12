Pielle, i playoff si ascoltano su Radio Bruno: gara 3 da Legnano in diretta dalle 19.50

Massimo Brachini racconta il progetto dedicato ai biancoblù: radiocronache live su app e Facebook, già ottimi i numeri delle prime due sfide della serie contro Legnano

I playoff della Verodol Cbd Pielle Livorno si vivono anche in radio. Anzi, ovunque. Sul telefono, sui social, in macchina o con le cuffie nelle orecchi. A raccontare l’iniziativa è Massimo Brachini, voce di Radio Bruno, che seguirà in diretta le gare dei biancoblù nella postseason di Serie B insieme a Paolo Maiuri.

Domani sera, mercoledì 13 maggio, appuntamento con gara 3 tra Legnano e Pielle: collegamento al via dalle 19.50, palla a due alle 20. La radiocronaca sarà disponibile sia tramite l’app ufficiale di Radio Bruno sia sulla pagina Facebook “Tutto il calcio di Radio Bruno”.

“Trasmetteremo in diretta le partite playoff della Pielle – spiega Brachini – Per seguirle basta scaricare l’app di Radio Bruno e andare nella sezione “Livorno Sport”. Oppure collegarsi alla pagina Facebook “Tutto il calcio di Radio Bruno”, dove sarà presente la diretta della partita”.

Un progetto nato quasi come una scommessa, ma che ha già raccolto numeri interessanti nelle prime due uscite della serie contro Legnano. “Su Facebook abbiamo avuto circa 1500 contatti medi a partita – racconta – mentre sull’app siamo stati intorno ai 170 ascolti. Ma attenzione: l’app registra soltanto chi rimane collegato per più di quindici minuti, perché è legata agli indici di ascolto radiofonici”.

Brachini sottolinea anche il contesto particolare in cui questi dati sono maturati: “Sono numeri usciti fuori praticamente come novità, con il PalaMacchia pieno. È chiaro che tanti ascoltatori si collegano, sentono un po’ la situazione della partita e poi escono”.

La voce sarà quella storica e riconoscibile di Brachini, accompagnato nel commento tecnico da Maiuri. Un’altra possibilità per i tifosi piellini di restare agganciati alla serie anche lontano dal palazzetto, in una sfida che può già indirizzare il cammino playoff della squadra di coach Turchetto.

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