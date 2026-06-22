Pielle Livorno, il saluto di Lucarelli: “Arrivederci Livorno, per sempre casa mia”

Dopo un anno e mezzo in biancoblù, Jacopo Lucarelli affida ai social un messaggio carico di emozione per salutare società, compagni e tifosi: “Mi avete dato fiducia e aspettato quando non ero ancora pronto”

L’avventura di Jacopo Lucarelli con la Pielle Livorno si chiude con un lungo messaggio di ringraziamento pubblicato sui social, nel quale il giocatore ripercorre i momenti più significativi dell’ultimo anno e mezzo vissuto in biancoblù. Parole dense di affetto e riconoscenza verso una piazza che, come lui stesso scrive, sarà “per sempre casa mia”. Lucarelli ha ricordato le difficoltà vissute all’inizio del percorso, quando il futuro della società appariva incerto, sottolineando però come la fiducia ricevuta da club e ambiente gli abbia permesso di rimettersi in gioco. “Mi hai dato l’opportunità di rimettermi in gioco, mi hai dato fiducia e mi hai aspettato nonostante non fossi ancora pronto”, scrive rivolgendosi idealmente alla Pielle.

Nel suo saluto trovano spazio anche i ricordi del rapporto con i tifosi, descritti come una presenza costante e calorosa, capaci di seguire la squadra ovunque, anche a centinaia di chilometri di distanza. Un pensiero va poi al gruppo squadra, definito unito dentro e fuori dal campo, e a quei momenti di leggerezza condivisi nello spogliatoio che hanno accompagnato la stagione.

Tra le immagini più belle conservate da Lucarelli c’è senza dubbio la conquista della Coppa Italia, definita “il trofeo più importante nella storia della società”, un successo che ha permesso a squadra e città di vivere un sogno culminato nei festeggiamenti per le strade di Livorno.

Nel messaggio il giocatore ricorda anche la propria disponibilità al servizio del gruppo, scherzando sul fatto di aver ricoperto ogni ruolo necessario, “dal giocare in tutti i ruoli a seconda delle esigenze a guidare il pulmino per portare la squadra agli allenamenti”.

Infine i ringraziamenti alla società, allo staff tecnico, ai compagni di squadra e alla tifoseria, definita “da serie A”, prima del saluto conclusivo che sa più di arrivederci che di addio:

“Grazie per tutte queste emozioni. Ciao Pielle, arrivederci Livorno, per sempre casa mia”.

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