Pielle, stasera esame San Severo: i biancoblù a caccia di conferme nel turno infrasettimanale

Biancoblù in campo alle 21 al Pala Falcone e Borsellino contro una formazione a caccia di punti salvezza. Turchetto dovrà fare a meno degli indisponibili Traini e Donzelli

La VeroDol Cbd Pielle Livorno è pronta ad affrontare il primo turno infrasettimanale della stagione. I biancoblù voleranno al PalaFalcone e Borsellino per sfidare la Cestistica San Severo, con palla a due fissata per giovedì 12 novembre alle 21.

Gli uomini di coach Turchetto affronteranno un’insidiosa trasferta dovendo fare a meno degli indisponibili Traini e Donzelli.

I padroni di casa, guidati da coach Bernardi, occupano attualmente la zona playout con 4 punti in classifica, frutto di 2 vittorie e 5 sconfitte. San Severo è reduce dal ko contro la Mens Sana, maturato con il punteggio di 88-83, nonostante una grande prestazione del capitano Fabio Bugatti, autore di ben 30 punti e 7 rimbalzi.

La formazione pugliese viaggia con una media di 79 punti e 34 rimbalzi a partita, tirando con il 42% dal campo e il 30% dalla lunga distanza. Il principale riferimento offensivo è senza dubbio il capitano Fabio Bugatti, ala veterana della categoria, che viaggia a una media di 17 punti a partita ed è il giocatore maggiormente utilizzato da coach Bernardi. A completare il reparto ali ci sono Matteo Todisco e Matteo Morelli, entrambi abili tiratori, soprattutto sugli scarichi dall’angolo.

In cabina di regia spazio a una coppia di giovani talenti italiani: Paolo Bandini, autentico assistman, bravo a creare gioco e attaccare il ferro in penetrazione, e Riccardo Romondia, ex Fabriano, giocatore completo e prezioso per gli equilibri del roster, dotato di una mano particolarmente calda sia dalla lunga distanza sia dalla media.

Nel reparto guardie spicca il pistolero Diego Lucas Jordan, che viaggia a 11 punti di media con il 40% dal campo. Al suo fianco Manuele Pezzani, ex Fidenza e particolarmente efficace dalla lunetta, Andrea Gattel, giocatore agile e veloce, e il giovane classe 2007 Emanuele Di Rico.

Sotto canestro, infine, la coppia composta da Joaquin Sarmiento e Maurice Ndour garantisce presenza fisica e atletismo. Entrambi viaggiano su una media di circa 7 rimbalzi, distinguendosi per la capacità di catturare palloni sotto le plance, farsi trovare pronti sui tap-in e attaccare il ferro con efficacia.

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