Pielle, stop per Donzelli: lesione al bicipite femorale sinistro
L'infortunio durante una seduta di allenamento. Il giocatore ha già iniziato le terapie, nuovi accertamenti tra due settimane per stabilire i tempi di recupero e il rientro in gruppo
Brutte notizie in casa VeroDol Cbd Pielle Livorno. Daniel Donzelli è costretto a fermarsi a causa di un infortunio muscolare rimediato durante una recente seduta di allenamento. Gli accertamenti strumentali a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato una lesione muscolare parcellare al terzo prossimale del bicipite femorale sinistro.
A comunicarlo è stata la stessa società biancoblù attraverso una nota ufficiale diffusa venerdì 30 ottobre. Il cestista è stato immediatamente preso in carico dallo staff sanitario della Pielle e ha già iniziato le terapie e le cure necessarie per affrontare il problema fisico.
Per conoscere con maggiore precisione i tempi di recupero bisognerà però attendere. La società ha infatti fatto sapere che una nuova ricognizione clinica è stata programmata tra due settimane. Soltanto al termine di questa valutazione sarà possibile rivalutare i tempi di recupero e definire il graduale reintegro di Donzelli nel gruppo per la ripresa delle attività di allenamento
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