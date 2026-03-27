Pielle, trasferta a Pesaro per il riscatto: sfida delicata contro Loreto

Dopo lo stop contro Latina, i biancoblù cercano una reazione immediata nell’anticipo della 33ª giornata al PalaMegaBox. Turchetto deve fare i conti con assenze pesanti, mentre i marchigiani arrivano lanciati da due successi consecutivi e a caccia di punti salvezza

Dopo la sconfitta contro Latina, la Verodol Cbd Pielle Livorno è pronta a voltare pagina e a tornare subito in campo per cercare riscatto. L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo alle ore 19:00 al PalaMegaBox di Pesaro, dove i biancoblù affronteranno la Consultinvest Loreto Pesaro nell’anticipo della 33ª giornata di campionato.

La formazione biancoblù arriva alla sfida con alcune assenze pesanti: coach Turchetto dovrà infatti fare a meno di Leonzio e Bonacini. Dall’altra parte, la squadra di casa allenata da coach Ceccarelli si presenta con il morale alto. Attualmente in 16ª posizione con 18 punti, in piena zona play-out, Loreto Pesaro è reduce da due risultati positivi consecutivi, tra cui l’ultima vittoria esterna sul campo di Casoria per 68-69.

Nel roster pesarese spicca l’ala Andrea Valentini, principale riferimento offensivo e miglior rimbalzista della squadra con una media di 11 punti e 6 rimbalzi a partita. A supporto, un reparto ben assortito: l’argentino Lucio Delfino, tra i più utilizzati e pericoloso dalla media distanza; Tommaso Pillastrini, figlio d’arte con spiccate doti di assistman e tiro da fuori; e Jacopo Aglio, dotato di una mano affidabile dalla media.

In cabina di regia agisce la coppia composta da Elia Sgarzini, prezioso anche a rimbalzo e nel recupero palloni, e Federico Tognacci, giocatore solido con buone percentuali al tiro. Nel reparto guardie troviamo Matteo Graziani, specialista sia dalla lunetta che dall’arco, Diego Terenzi, efficace in difesa e vicino a canestro, ed Elia Moramdotti, altro elemento affidabile al tiro.

Sotto le plance, infine, la presenza del pivot georgiano Luka Lomtadze che garantisce fisicità e punti sottocanestro. Per la Pielle si tratta di una sfida delicata ma fondamentale: nonostante le difficoltà legate alle assenze, servirà una prestazione solida e concreta per tornare alla vittoria e lasciarsi alle spalle lo stop di Latina.

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