Pielle, Turchetto è l’allenatore del mese della serie B

Un mese d’oro per il basket livornese, che piazza entrambi i suoi allenatori sul podio nazionale. Dopo il riconoscimento ad Andrea Diana della Libertas Livorno in Serie A2, arriva anche quello per Andrea Turchetto, tecnico della Verodol CBD Pielle Livorno, eletto “Coach of the Month” di ottobre in Serie B Old Wild West.

Il premio, assegnato dalla Lega Nazionale Pallacanestro e sponsorizzato da Slimstock, è frutto delle votazioni dei tifosi sui canali ufficiali LNP: Turchetto ha ottenuto il 60% dei consensi, risultando il più votato tra tutti gli allenatori della categoria.

Un riconoscimento che conferma il brillante avvio di stagione della Pielle, capace di esprimere solidità e continuità di risultati sotto la guida del suo allenatore, e che consacra un periodo davvero esaltante per il movimento cestistico livornese con otto vittorie su nove partite disputate.

