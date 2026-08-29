Pineto – Us Livorno 1915 0-0. Parità al Pavone-Mariani

Sul sintetico abruzzese gli amaranto si rivelano spenti in attacco e vengono salvati da un insuperabile Martinez, decisivo sui lampi di Guadagni, Vigliotti e Ienco. Nel finale espulsi Lucarelli e Djidji. In casa labronica si salva solo l'estremo difensore insieme alla coppia centrale, bocciati Mawete e Malagrida, i cambi non incidono

di Lorenzo Evola

Il classico punto che smuove la classifica. Gli uomini di Lucarelli non vanno oltre il pareggio a reti bianche in quel di Pineto al termine di un match sottotono, salvati in più di un’occasione da un ottimo Martinez (Mvp). In terra abruzzese sono infatti i padroni di casa a sfiorare più volte il vantaggio sia nel primo tempo che nella ripresa, ma i tentativi dei vari Guadagni, Vigliotti e Ienco vengono disinnescati dalle prodezze dell’estremo difensore. Poco o nulla da segnalare dalla cintola in su per Di Carmine e compagni, apparsi davvero abulici e incapaci di creare qualche grattacapo alla retroguardia abruzzese per tutti i novanta minuti. Nel finale espulsi Lucarelli (proteste) e Djidji. Insomma, bene per il clean sheet e l’imbattibilità stagionale. Sul piano del gioco, però, meglio passare oltre.

La cronaca

Nonostante gli impegni ravvicinati mister Lucarelli evita il turnover e ripropone lo stesso undici visto all’esordio con la Torres, con la sola novità Malagrida al posto di Malotti sulla trequarti. Nella prima mezz’ora, segnata da ritmi piuttosto blandi e tante interruzioni di gioco, sono i padroni di casa ad affacciarsi con più convinzione nella metà campo amaranto. Al 10’ è Pellegrino ad impensierire Martinez con un sinistro di prima intenzione che sfiora il montante, qualche minuto più tardi Guadagni prova ad approfittare di un erroraccio in disimpegno di Falasco sparando con il sinistro da fuori area, l’estremo difensore labronico si rifugia in corner. Il primo squillo del Livorno arriva al 36’ con un sinistro su punizione di Aramu che non trova lo specchio della porta, per il resto tanta fatica per Di Carmine e compagni nel trovare varchi tra le maglie della retroguardia abruzzese. Nel finale Vigliotti viene murato da un buon intervento di Pittino, sul capovolgimento di fronte Malagrida cestina un contropiede interessante gestito da Aramu, perdendo l’attimo giusto per calciare. La manovra comunque stenta davvero a decollare fino al duplice fischio.

L’inizio di ripresa si rivela un po’ più vivace, con una grande chance per gli uomini di Barilari a spaventare la truppa amaranto, salvata da due parate fondamentali di Martinez prima su Guadagni e poi sulla ribattuta di Vigliotti. Lo scampato pericolo non scuote però la formazione labronica, che risponde soltanto con un sinistro un po’ velleitario di Bacciardi da fuori area, il quale costringe Tonti a concedere un calcio d’angolo. L’ex allenatore della Pistoiese prova mischiare le carte in tavola inserendo Gabbiani e Mancini ma senza ottenere grandi risultati. Il Pineto alza il baricentro e sfiora ancora il vantaggio prima con Guadagni, autore di una conclusione velenosa di poco a lato e poi con un bolide dalla distanza di Ienco (la sfera colpisce Arrigoni che per poco non beffa Martinez sul primo palo). Qualche minuto più tardi sarà ancora Ienco a flirtare con l’1-0, Martinez è di nuovo provvidenziale nel respingere il tentativo del difensore biancoazzurro. Nel finale tanto nervosismo, espulsi Lucarelli (proteste) oltre a Delle Monache e Djidji in seguito ad una rissa scoppiata nei pressi della porta di Tonti. Nonostante il maxi recupero comunque, il match non si sblocca.

Le pagelle:

Martinez 7: Praticamente inoperoso nel primo tempo, salva i suoi con un doppio intervento all’alba della ripresa e nel finale su Ienco. Determinante.

Regazzetti 6: Bada più a coprire sulla destra, nel secondo tempo si sposta sull’altra fascia senza soffrire troppo la verve di Guadagni.

Pittino 6.5: Fa buona guardia sui vari Vigliotti e Forte, prova sicuramente più solida rispetto al traballante esordio contro la Torres.

Bachini 6.5: Infonde sicurezza al reparto con alcune chiusure importanti, roccioso di fronte al tridente offensivo biancoazzurro.

Falasco 5.5: Avvio distratto, perde un pallone sanguinoso che per sua fortuna Guadagni non sfrutta a dovere. Spreca più energie a battibeccare con il numero 7 di Barilari che a spingere sulla corsia di competenza. Esce poco prima dell’ora di gioco, serata grigia la sua (dal 57’ Djidji 5: In poco più di mezz’ora fa in tempo a farsi cacciare dopo una rissa con alcuni avversari. Rimandato)

Bacciardi 5.5: Non brilla né in fase di rottura che in quella di gestione del giro palla, nella ripresa ci prova da fuori ma Tonti gli dice di no. Prestazione comunque anonima.

Arrigoni 5.5: Sempre alla ricerca della forma migliore, è costretto spesso a rincorrere in mezzo al campo.

Malagrida 5: Chiude un primo tempo anonimo gettando alle ortiche un ghiotto contropiede su assist di Aramu poco prima del duplice fischio. Non pervenuto nella ripresa, fino al cambio (dal 57’ Mancini 5.5: Contributo pressoché nullo nel finale).

Aramu 5.5: Impiega gran parte della prima frazione a trovare la posizione giusta tra le linee e non a caso tutta la manovra amaranto ne risente. Si riaccende un po’ nel finale con una punizione potente ma imprecisa e con l’assist a Malagrida che non ne approfitta. Cala tantissimo nella ripresa, non termina il match (dal 77’ Gabbiani sv).

Mawete 5: Un primo tempo a dir poco anonimo quello del match winner di lunedì scorso. Spento avulso dal gioco, autore di qualche errore di troppo in fase di possesso. La musica non cambia nella ripresa, netto passo indietro dall’ultima prestazione al Picchi.

Di Carmine 5.5: Nei primi 45’ semplicemente non ha modo di far male alla formazione abruzzese, isolato là davanti tra Ienco, Frare e Alessandretti. Anche nella ripresa i rifornimenti scarseggiano, Lucarelli gli risparmia gli ultimi venti minuti (Dal 77’ Rizza sv)

All. Lucarelli 5.5: Come era già emerso contro la Torres a livello di prestazione nel complesso c’è ancora tanto da fare, probabilmente qualche miglioramento si registrerà insieme alla crescita di condizione atletica. Stasera viene salvato dal suo portiere, negli ultimi venti metri gli amaranto non si sono praticamente mai visti.

Le formazioni ufficiali:

Pineto (3-4-2-1): Tonti; Ienco, Frare, Alessandretti; Guadagni, Lombardi, Germinario, D’Orazio; Pellegrino, Forte; Vigliotti

Livorno (4-2-3-1): Martinez; Regazzetti, Bachini, Pittino, Falasco (dal 57′ Djidji); Arrigoni, Bacciardi; Malagrida (dal 57′ Mancini), Aramu (dal 77′ Gabbiani), Mawete; Di Carmine (dal 77′ Rizza).

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Triplice fischio al Pavone-Mariani. Gli amaranto impattano sullo 0-0 al termine di una prestazione incolore 95' Tensione in questo finale, espulsi Delle Monache e Djidji 91' Sgroppata di Pittino, giallo per Lombardi 90' Saranno cinque i minuti di recupero 87' ANCORA MARTINEZ! Ienco calcia a botta sicura in area, l’estremo difensore di Lucarelli ci mette ancora una pezza 84' Niente di fatto, il gioco prosegue 83' Check del FVS per un possibile rigore per i labronici 82' Guadagnano un po’ di campo gli amaranto, non si scompone il Pineto 77' Spazio anche a Gabbiani e Rizza per Aramu e Di Carmine 69' Ienco spara un missile da fuori, il tocco di Arrigoni per poco non beffa Martinez 68' Giallo anche per Djidji, duro su Forte 63' Guadagni controlla e calcia con il mancino, palla che sfiora il palo di Martinez. Altra occasione per i padroni di casa 57' Cambi per il Livorno, dentro Djidji e Mancini per Falasco e Malagrida 56' Partita che sale d’intensità rispetto al primo tempo, si apre qualche spazio negli ultimi venti da ambo le parti 51' Bacciardi ci prova con il sinistro dal limite, Tonti devia in corner 48' MARTINEZ! Gran salvataggio del portiere amaranto che mura il sinistro di Guadagni e la successiva ribattuta di Vigliotti. Prima vera chance del match Comincia la ripresa al Pavone-Mariani Termina il primo tempo al Pavone-Mariani, pochissime occasioni da entrambe le parti 45' Saranno due i minuti di recupero 45' Contropiede gestito da Aramu, Malagrida perde l’attimo per calciare in porta e vanifica il tutto 45' Vigliotti che si gira a centro area, deviazione di Pittino, calcio d’angolo per gli abruzzesi 41' Ultimi scampoli di un primo tempo davvero avaro di emozioni 36' Bacciardi conquista un prezioso calcio di punizione al limite dell’area, Aramu calcia di potenza ma non trova lo specchio della porta 32' Giallo per Falasco che interrompe il contropiede dei biancoazzurri stendendo Guadagni 26' Cooling break, match sospeso 24' Fallo di Mawete a metà campo, punizione per gli abruzzesi. Gioco molto spezzettato al Pavone-Mariani 22' Arrigoni atterra Gaudagni con un intervento in ritardo, giallo per il centrocampista amaranto 20' Ci prova ancora Pellegrino, sinistro sbilenco 19' Errore di Falasco in disimpegno, Gaudagni ne approfitta e spara da fuori area, Martinez concede l’angolo 18' Ritmi decisamente blandi in questo avvio di match 12' Cross di Gaudagni, blocca facile Martinez 10' Sinistro di Pellegrino, palla alta di poco 10' Regazzetti stende Forte, punizione per il Pineto 3' Gestiscono il possesso gli amaranto, chiude con ordine la compagine abruzzese Comincia il match al Pavone-Mariani!

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