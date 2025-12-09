Polisportiva La Rosa: Arianna e Ginevra trionfano al campionato dedicato agli atleti con disabilità

Weekend storico al Pattinodromo di Forlì: le due giovani livornesi conquistano il gradino più alto del podio con esibizioni emozionanti e tecnicamente cresciute. “Progressi ogni giorno, lo sport è un ponte verso l’autonomia”

Weekend da incorniciare per la Polisportiva La Rosa Livorno, protagonista al Pattinodromo di Forlì in occasione del primo Campionato Italiano FISR dedicato agli atleti con disabilità. Due le atlete livornesi in gara e due i trionfi: Arianna Balleri e Ginevra Maria Fortuna hanno infatti conquistato entrambe la medaglia d’oro, distinguendosi per tecnica, presenza scenica e crescita personale.

Arianna Balleri, che pattina da circa tre anni, ha emozionato la giuria con un programma sulle note di Frozen. Un’esecuzione pulita, matura e coinvolgente che le è valsa voti altissimi – anche alcuni 9 – e il primo posto nella sua categoria. Arianna, che presenta una disabilità dello spettro autistico, sta vivendo grazie allo sport un percorso continuo di miglioramento: maggiore concentrazione, più sicurezza, capacità di gestione e relazione che si riflettono non solo in pista ma anche a scuola, in famiglia e nella vita quotidiana.

A far brillare ancora di più i colori della Polisportiva La Rosa ci ha pensato Ginevra Maria Fortuna, atleta con sindrome di Down che da oltre sei anni coltiva la passione per i pattini. Questa volta si è presentata con una coreografia frizzante, costruita sulle note di Coca-Cola a mille di Orietta Berti. Una performance che ha emozionato pubblico e giuria, capace di mostrare decisione, intensità e una qualità superiore alle aspettative: il risultato è stato un meritatissimo oro.

Al Campionato erano presenti complessivamente 18 atleti con disabilità intellettive e visive, impegnati nelle discipline del pattinaggio artistico, corsa, freestyle e skateboarding. Alcuni concorrenti hanno usufruito dell’assistenza tecnica in pista, come previsto dal regolamento, ma le due atlete livornesi – già esperte di competizioni – hanno gareggiato in completa autonomia, elemento che ha evitato penalizzazioni e valorizzato ulteriormente le loro prove.

Un plauso speciale va a Cristina Vicinanza e al suo staff federale che, dopo un anno di lavoro dedicato alla definizione di un regolamento conforme alle normative CIP, hanno reso possibile la prima edizione di un Campionato Italiano pienamente inclusivo.

Arianna e Ginevra erano accompagnate dal maestro inclusivo Letizia Tinghi e dal tecnico Giuliana Perfetti, figure fondamentali nel loro percorso sportivo. A loro, e alle due nuove campionesse italiane, arrivano i complimenti del presidente della Polisportiva La Rosa Livorno, Mario Tinghi, dello staff tecnico e di tutte le compagne di allenamento.

Un risultato che va oltre la competizione: una testimonianza di quanto lo sport, quando davvero accessibile, possa trasformare, unire ed elevare.

