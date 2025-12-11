Premiati i migliori fischietti e bandierine della sezione Baconcini

È stata la Sala Cerimonie di Palazzo Comunale ad ospitare l’annuale “Festa della sezione arbitri Livorno Renato Baconcini”, cerimonia di premiazione degli arbitri di calcio più meritevoli della stagione 2024-2025

In occasione della cerimonia è stato consegnato dal sindaco Luca Salvetti un attestato di merito e stima all’ex Assistente di Serie A Edoardo Raspollini. Al fischietto Pietro Luciani è andato il premio “Felice Elis Mesuraca” come giovane arbitro distintosi a livello regionale, l’ambito premio “Fulvio Cionini” andato all’arbitro regionale meglio distintosi nella stagione 2024-25 è stato assegnato a Giampiero Marongiu.

La premiazione è proseguita assegnando il premio “Mario Cambi” a Leonardo Buchignani. Come miglior assistente arbitrale è stato insignito del premio “Antonio Ennas”, Lorenzo Nannipieri. Momento di commozione quando ad essere assegnato è stato il premio “Riccardo Pelagatti”, dedicato al giovanissimo collega deceduto nel dicembre del 2018 a soli 32 anni. A ricevere questo premio è stato Leonardo Falleni che ha ritirato la targa con un groppo in gola e gli occhi lucidi.

Alla premiazione erano presenti oltre al sindaco, il delegato provinciale del Coni Giovanni Giannone, il presidente della sezione arbitri di calcio di Livorno Marco Bolano, il vice presidente vicario del Comitato Regionale Arbitri della Toscana Bruno Perniconi, il delegato FIGC di Livorno Paolo Pasqualetti e il presidente del Comitato Regionale Arbitri della Toscana Tiziano Reni.

