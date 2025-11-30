(1) Allegati (1) IL VOLANTINO DELLA GRANFONDO

Presentata la 4ª edizione della Granfondo Città di Livorno – Memorial alluvione 2017

Presentata ufficialmente a Palazzo Comunale la Granfondo città di Livorno 2026. Ideato dal Circolo G.S. Carli Salviano l’evento ciclistico, giunto alla sua quarta edizione, avrà luogo il 6 settembre 2026

di Martina Romeo

Presentata ufficialmente a Palazzo Comunale la Granfondo città di Livorno 2026. Ideato dal Circolo G.S. Carli Salviano l’evento ciclistico, giunto alla sua quarta edizione, avrà luogo il 6 settembre 2026 e permetterà alla città labronica di mettere ancora una volta in luce il suo costante impegno nel mondo sportivo.

“Noi teniamo molto allo sport e investiamo tanto su questo tipo di attività. – introduce la conferenza l’assessore Michele Magnani, in rappresentanza dell’amministrazione – Un qualcosa di fondamentale, non solo perché riguardante la salute ma anche perché questione di capacità relazionali e convivenza”.

Il Granfondo città di Livorno – Memorial alluvione 2017 nell’edizione 2026 sarà parte della prima edizione del Tuscany Race (ideato da Alessio Freschi e Paolo Paeni), comprendente anche il Medio Fondo giro della questura e il Granfondo città di Maremma. “Livorno è sicuramente una delle città più sensibili della Toscana verso lo sport. – interviene Luca Menichetti, presidente del Comitato Regionale Toscana Ciclismo – La città ha cambiato marcia e sta diventando protagonista grazie ad azioni come l’apertura di impianti e non solo”. Menichetti non ha mancato di sottolineare, inoltre, l’importanza del ricordo dell’alluvione: “la Granfondo sblocca la memoria di un evento che ha cambiato la vita dei toscani. L’alluvione labronico, in realtà, ha comportato delle vere e proprie modifiche a livello legislativo, aspetto per cui tutta la Toscana ne ha un po’ subito gli effetti. È bello poter coltivare la memoria, avere un monito”.

Novità rispetto al circuito tradizionale sarà un passaggio all’interno dell’Accademia Navale di Livorno che, insieme al Comune, patrocina l’evento sportivo. “Livorno è una città aperta a tutti gli sport. Un qualcosa che ha sempre affascinato coloro che, da non livornesi, attraversano la nostra formazione in Accademia. – ammette Alberto Tarabotto, contrammiraglio comandante dell’Accademia Navale – Credo che non si possa pensare a Livorno senza l’Accademia, così come il contrario. Sono due entità indubbiamente legate e, per questo motivo, quando ci sono iniziative come questa l’Accademia non può che essere coinvolta. La motivazione per cui viene svolto questo Granfondo è un motivo nobile, un motivo in più per essere presenti”. Oltre al passaggio in Accademia, novità di quest’anno è anche la presenza di due rappresentanti dell’Associazione Herring (Folgore), che si unirà alla gara con un’importante partecipazione di atleti dell’esercito abbinando così l’associazione ciclistica alla promozione della memoria dei caduti in missione “Herring”. “I valori e il sacrificio del ciclismo si specchiano con i valori di chi si impegnò per la liberazione dell’Italia. L’associazione Herring vuole semplicemente cogliere l’occasione per proporre eventuali iniziative, ancora in fase progettuale. Siamo felici di collaborare”, aggiunge Nino Giuffrida, rappresentante dell’Associazione.

Più nel dettaglio, la 4° edizione del Granfondo Città di Livorno del 2026 prevede tre percorsi differenziati tra i quali ogni concorrente agonista ha la facoltà di scegliere nel corso di svolgimento della prova: Cicloturistico (45 km), Agonistico MF (76 km) e Agonistico GF (129 km).

Le iscrizioni, effettuabili esclusivamente via internet al link https://www.endu.net/it/events/granfondo-citta-di-livorno-2/, saranno possibili dal 1° gennaio al 4 settembre 2026. Tutte le iscrizioni effettuate prima o dopo tale termine non verranno prese in considerazione. L’iscrizione si potrà ritenere regolarmente effettuata solo con il versamento totale della quota e l’invio dei dati richiesti.

Quota di partecipazione (da considerare + 10 euro per il deposito cauzionale del chip, obbligatorio per la gara del Medio e Gran Fondo):

Per la cicloturismo: 15 euro

Per la Medio Fondo: 35 euro

Per la Gran Fondo: 35 euro

“Questo è un nuovo inizio, siamo felici di questa partenza. – dichiara Luca Frezza del G.S. Carli Salviano – L’aspetto che però più prendiamo in considerazione è la sicurezza, soprattutto oggi che gli incidenti di chi pratica ciclismo sono così numerosi”.

Per maggiori informazioni consultare il gruppo social dell’evento o contattare 335 5373927 / [email protected].

