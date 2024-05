“Progetto Locatelli”, a Santa Giulia la presentazione al Goldoni

Il manager labro-meneghino, Andrea Locatelli, si presenterà alla città nel giorno simbolico della patrona di Livorno. Sarà proprio a Santa Giulia, mercoledì 22 maggio, che, in un altro luogo "sacro" ai livornesi, il Teatro Goldoni, si sveleranno le carte per filo e per segno su questa idea di azionariato partecipato "alla tedesca"

di Giacomo Niccolini

Il “Progetto Locatelli” va avanti. Non si ferma davanti ai silenzi dell’attuale presidente amaranto Joel Esciua e non si ferma davanti alle diatribe legate al marchio della vecchia Unione Sportiva. Il manager labro-meneghino, Andrea Locatelli, si presenterà alla città nel giorno simbolico della patrona di Livorno. Sarà proprio a Santa Giulia, mercoledì 22 maggio, che, in un altro luogo “sacro” ai livornesi, il Teatro Goldoni, si sveleranno le carte per filo e per segno su questa idea di azionariato partecipato “alla tedesca” pubblico-privato che Locatelli sta portando avanti con alcuni imprenditori del territorio e non solo e con altri nomi storici, bandiere della livornesità. Tra queste, come già anticipato da QuiLivorno.it nel primo articolo di presentazione di questa idea, ci sono Igor Protti e Cristiano Lucarelli, quest’ultimo legato professionalmente ancora al Catania che sarà sicuramente più un appoggio di amore e affetto esterno che realmente operativo come invece poterebbe essere l’ex numero 10 amaranto.

L’orario dell’incontro è ancora da definire ma la data, vista la concomitanza con gli impegni cestistici delle due realtà cittadine Libertas e Pielle impegnate rispettivamente in gara 2 di semifinale playoff lunedì 20 e martedì 21, è stata messa in agenda proprio per far accorrere più sportivi possibili. L’ingresso sarà ovviamente gratuito e la modalità sarà comunicata nelle prossime ore.

Sul versante Us Livorno 1915 il presidente Esciua ancora non si è rivolto ai giornalisti. Nessuna dichiarazione. Neanche quando, in occasione del saluto alla stampa di fine stagione svoltosi allo stadio mercoledì 15 maggio e voluto dalla nuova responsabile della comunicazione amaranto Laura Maccioni, il patron amaranto arrivando in piazzale Montello ha salutato tutti con un cenno della mano e, salendo al primo piano, si è chiuso nella sua stanza della presidenza senza prestarsi alle domande dei giornalisti che lo avevano richiesto a gran voce. Al momento Esciua si è sempre negato. “A tempo debito parlerà”, è stato detto dalla nuova addetta stampa Maccioni. Ma al momento, quel momento, sembra non essere ancora arrivato.

