Rebels, raccolti 700 euro per l’Associazione Ippogrifo nel ricordo di Anita
Durante l’ultima gara casalinga il banchetto solidale ha sostenuto le donne vittime di violenza, a un anno dalla scomparsa dell'amata tifosa biancoblu
Un gesto concreto, nel segno della solidarietà e della memoria. In occasione dell’ultima partita casalinga della Verodol Pielle Livorno, le Rebels Girls Pielle insieme ai Rebels Pielle Curva Sud hanno promosso un’iniziativa benefica a favore dell’Associazione Ippogrifo, dedicata al ricordo di Anita, scomparsa un anno fa.
Grazie alla partecipazione e alla generosità dei tifosi, il banchetto allestito all’esterno dell’impianto ha permesso di raccogliere 700 euro, interamente devoluti all’associazione.
L’Associazione Ippogrifo opera sul territorio offrendo supporto a 360 gradi alle donne in difficoltà e vittime di violenza, garantendo non solo sostegno psicologico ma anche accoglienza e protezione.
“Grazie di cuore a tutti voi”, il messaggio dei Rebels, che hanno voluto ricordare così Anita: “Per sempre con noi”.
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