Rendoki Dojo protagonista a Roma: oro per Andrea Vecchio, bronzo per Pietro Onida

Alla Coppa Nazionale Asi Fijlkam Lazio, con circa 460 partecipanti, brillano i judoka del Rendoki Dojo allenati dal tecnico Alessio Vecchio. Buona prova anche per Diego Catania, settimo al rientro in gara

Il Rendoki Dojo si mette in evidenza sul tatami del Palatorrino di Roma. Domenica 15 novembre, in occasione della Prima Coppa Nazionale Asi Fijlkam Lazio, manifestazione che ha richiamato circa 460 atleti, i judoka del Rendoki Dojo hanno conquistato risultati importanti, confermando impegno, carattere e determinazione. A guidare i tre atleti livornesi, Pietro Onida, Diego Catania e Andrea Vecchio, il tecnico Alessio Vecchio.

Nella categoria Cadetti 60 kg, Pietro Onida ha sfiorato il gradino più alto del podio. Una penalità gli ha purtroppo tolto la possibilità di conquistare l’oro, costringendolo ad accontentarsi di un comunque prezioso terzo posto.

Buon segnale anche da Diego Catania, impegnato nei Cadetti 66 kg. Al rientro alle competizioni, ha chiuso al settimo posto dopo tre sconfitte. Un risultato che va letto soprattutto come una tappa importante nel percorso di ripartenza, utile per ritrovare fiducia, carattere e tenacia in vista dei prossimi appuntamenti.

La grande soddisfazione della giornata è arrivata da Andrea Vecchio, protagonista nella categoria Junior U21/U36. L’atleta ha dominato la competizione dall’inizio alla fine e, nonostante un ippon assegnato a suo sfavore in seguito a una scivolata sul tatami, è riuscito a imporsi sugli avversari, conquistando una splendida medaglia d’oro. Grande la soddisfazione del gruppo per i risultati ottenuti e per la dedizione dimostrata dai ragazzi, frutto di allenamento, sacrificio e passione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Asd Judo Kodokan Sant’Angelo, dei fratelli Luca e Claudio Simonetti, per il contributo e il sostegno.

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