San Severo-Verodol Pielle 71-82. Quarta di fila per i biancoblu!

I biancoblù resistono al tentativo di rimonta pugliese e chiudono i conti con le triple di Leonzio e Gabrovsek e una difesa decisiva nel finale. San Severo battuta 71-82

Quattro vittorie consecutive, due trasferte di fila espugnate e un balzo in classifica che profuma di ambizione (clicca qui per il tabellino finale del match). La Verodol CBD Pielle Livorno non si ferma più: dopo aver conquistato anche il parquet di San Severo (71-82), la squadra di Andrea Turchetto centra il secondo successo esterno consecutivo e aggancia Montecatini al secondo posto in classifica, a quota 12 punti. Un’altra serata da incorniciare per i biancoblù, sempre più protagonisti di questo avvio di stagione e capaci di dimostrare carattere anche nei momenti più complicati. Una vittoria costruita con qualità offensiva, solidità difensiva e la capacità di piazzare i colpi giusti quando San Severo ha provato a rientrare.

L’avvio di gara è equilibrato, con San Severo che trova i primi punti con Ndour e la Pielle che risponde attraverso le penetrazioni di Gallo e i canestri di Ebeling. Proprio quest’ultimo, insieme a Gabrovsek, contribuisce a costruire il primo allungo ospite: lo sloveno firma una bella tripla dall’angolo su assist di Tortù per il 4-13. I pugliesi reagiscono con Bugatti, Romondia e Lucas, arrivando anche al sorpasso sul 18-17. La risposta biancoblù porta la firma di Amici, che con una tripla da distanza siderale e un gioco da tre punti riporta avanti Livorno. Alla prima sirena è 20-25.

Nel secondo periodo la squadra di Turchetto riparte con il piede giusto. Leonzio apre con una tripla, mentre un tecnico fischiato a Bernardi permette alla Pielle di incrementare il proprio bottino dalla lunetta. Tortù ed Ebeling contribuiscono all’allungo, ma è soprattutto Gabrovsek a salire in cattedra: prima una tripla, poi un pregevole canestro dalla media in step-back. San Severo fatica a trovare continuità offensiva e Lucas incappa in diverse palle perse. La Pielle ne approfitta e arriva anche sul +10, chiudendo il primo tempo sul 34-45.

Al rientro dagli spogliatoi, Livorno prova subito a consolidare il margine. Tassinari converte tre tiri liberi dopo un altro tecnico alla panchina pugliese, mentre Gallo trova una pesante tripla per il 36-51. I padroni di casa, però, non si arrendono e provano a rientrare con Bugatti e Ndour. La Pielle risponde ancora con Tortù in contropiede e con una nuova bomba di Gabrovsek, servito da Ebeling dopo una stoppata su Lucas: è 38-56, massimo vantaggio biancoblù.

Sembra il momento della fuga decisiva, ma San Severo reagisce con Pezzani, che segna e subisce fallo completando il gioco da tre punti. I pugliesi trovano fiducia anche dalla lunetta, mentre la Pielle perde lucidità in attacco. Turchetto chiama timeout per provare a fermare l’inerzia avversaria, ma il margine si assottiglia progressivamente. Nel finale il tecnico a Sacchetti e i liberi di Gattel e Pezzani riportano i padroni di casa a contatto. All’ultima pausa il tabellone dice 53-60: la Pielle conserva sette punti di vantaggio, ma gli ultimi dieci minuti si annunciano tutt’altro che semplici.

La Pielle Livorno completa l’opera e porta a casa una vittoria preziosa sul parquet della Allianz Pazienza San Severo. Gli ultimi dieci minuti sono una prova di maturità per la squadra di Andrea Turchetto, capace di respingere i tentativi di rimonta dei pugliesi e amministrare il vantaggio fino alla sirena finale.

San Severo prova subito a riaprire la partita con Bugatti, che trova un bel canestro dalla media, ma la Pielle risponde con Leonzio. Il numero 10 biancoblù diventa protagonista assoluto del momento più delicato della gara: prima realizza una tripla pesantissima su assist di Tassinari, poi si ripete dalla stessa posizione, firmando il 57-66 e ricacciando indietro i padroni di casa.

Livorno prende fiducia. Tassinari si mette in proprio con una bella penetrazione, costringendo San Severo al timeout, mentre Tortù trova il canestro su assist dello stesso Tassinari. I pugliesi, però, hanno ancora un’ultima fiammata: Romondia è caldissimo e continua a colpire dalla lunga distanza, riportando pressione sulla difesa biancoblù.

La risposta della Pielle è da grande squadra. Prima Gabrovsek firma la sua quarta tripla di serata, spegnendo sul nascere l’entusiasmo dei padroni di casa, poi Tassinari replica ancora dalla media. Anche Gallo e Amici contribuiscono a tenere a distanza gli avversari: il primo è preciso dalla lunetta, il secondo trova una bella penetrazione contro Bugatti.

Nel finale la difesa livornese fa la differenza, con Ebeling che costringe Lucas a una conclusione complicata. Gallo aggiunge altri punti dalla lunetta e, dopo l’ultimo errore di Bugatti dalla lunga distanza, Morelli trova il canestro che fissa il risultato sul 71-82. La sirena può finalmente liberare la gioia biancoblù: la Pielle espugna San Severo con una prova di carattere, qualità e solidità, soprattutto nei momenti in cui i padroni di casa hanno provato a rientrare.

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