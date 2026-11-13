Sangue Biancoazzurro, la nona donazione: raccolte circa 20 sacche di sangue

Nuovo appuntamento solidale per il gruppo dei tifosi della Pielle nato dalla collaborazione tra Rebels Pielle Curva Sud e RebelsGirls. Presenti anche nuovi donatori, obiettivo raggiunto: coinvolgere sempre più persone nella cultura della donazione

La passione per la Pielle può andare ben oltre il parquet e trasformarsi in un gesto concreto di solidarietà. Lo dimostra ancora una volta Sangue Biancoazzurro, il gruppo ufficiale Avis dei tifosi biancoblù, che venerdì 13 novembre ha celebrato la sua nona giornata di donazione.

L’iniziativa, nata grazie all’impegno dei Rebels Pielle Curva Sud e delle RebelsGirls Pielle, in collaborazione con Avis Comunale Livorno, ha fatto registrare un nuovo importante risultato: circa 20 sacche di sangue raccolte. Una mattinata partecipata, con la sala prelievi del centro trasfusionale animata dalla presenza di tanti tifosi, tra un po’ di inevitabile caos e tanta allegria.

Tra gli aspetti più significativi della giornata c’è stata anche la presenza di nuovi donatori, un risultato che rappresenta forse il successo più importante del progetto: allargare progressivamente la platea delle persone disponibili a compiere questo gesto di generosità.

Archiviata la nona donazione, il gruppo guarda già al prossimo appuntamento, il decimo, che si svolgerà nel nuovo anno. Nel frattempo, resta aperta la possibilità di entrare a far parte di Sangue Biancoazzurro.

Per aderire al gruppo Avis è sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al referente Paolo, tifoso Pielle e consigliere Avis, al numero 3289584709. Sarà lui a fornire tutte le indicazioni necessarie per diventare donatori. L’iscrizione non comporta alcun costo né alcun impegno e permette anche di partecipare alle donazioni autonomamente, contribuendo comunque alla crescita del gruppo.

Donare il sangue significa offrire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. È una risorsa fondamentale, non sostituibile artificialmente, e ogni donazione può fare la differenza. Un gesto di solidarietà verso gli altri, ma anche un’opportunità per prendersi cura di sé, grazie ai controlli e alle analisi a cui vengono sottoposti i donatori.

Biancoazzurro nel cuore, solidarietà nelle vene: Sangue Biancoazzurro continua così il suo percorso, dimostrando che il senso di appartenenza a una squadra può diventare anche un modo per fare del bene alla propria comunità.

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