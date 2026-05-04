Scherma. Doppietta di Filippo Macchi in Coppa del Mondo a Istanbul

Da Istanbul, in Turchia, dove si sono tenute le gare di Coppa del Mondo di fioretto maschile e femminile sono arrivate grandi soddisfazioni per l’Accademia Scherma Livorno.

Da Istanbul, in Turchia, dove si sono tenute le gare di Coppa del Mondo di fioretto maschile e femminile sono arrivate grandi soddisfazioni per l’Accademia Scherma Livorno.

Per la società con sede in via Fortunato Garzelli 11, la copertina se l’è presa Filippo Macchi che ha conquistato una grandissima doppietta trionfando sia nella gara individuale che in quella a squadre.

Nella prima, è arrivato al successo al termine di una gara praticamente perfetta, che lo ha visto prevalere prima sul numero 2 del ranking mondiale Choi per 15-11, e poi sul connazionale Marini per 15-4 e sul russo Barannikov per 15-8 rispettivamente in semifinale e in finale.

Non è però finita qui, perché il giorno dopo, insieme ai suoi compagni di squadra Guillaume Bianchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi, è arrivata la seconda medaglia d’oro di questo weekend in seguito alla vittoria in finale per 45-29 contro la Francia.

Grande soddisfazione anche per il maestro Marco Vannini che, nel suo ruolo di tecnico di staff della nazionale di fioretto, ha seguito Filippo durante tutte e due le gare ed è stato determinante nella conquista di questi successi.

Alla stessa gara hanno preso parte anche Edoardo Luperi nel maschile, che, dopo essersi qualificato al tabellone principale, è uscito a un passo dai migliori 32 contro il francese Sido per 15-13, e Daniella Tang nel femminile, che invece si è fermata alle dirette preliminari del primo giorno.

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