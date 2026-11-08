Scherma. Il Fides brilla in Coppa del Mondo: Anna Torre da applausi a Budapest

Un altro fine settimana da incorniciare per il Circolo Scherma Fides, che si conferma una delle fucine di talento più competitive d'Italia

Un altro fine settimana da incorniciare per il Circolo Scherma Fides, che si conferma una delle fucine di talento più competitive d’Italia. Impegnati sulle pedane internazionali della Coppa del Mondo Under 17 e Under 20 di sciabola, gli atleti labronici hanno collezionato prestazioni di altissimo livello sia a Budapest (Ungheria), nella prova femminile, sia a Dormagen (Germania), per quella maschile. Ogni weekend il club di via Allende porta in terra labronica risultati invidiabili, tenendo alto il nome di Livorno in tutto il panorama schermistico.

Il capolavoro di Anna Torre a Budapest – In Ungheria i riflettori si sono accesi sulla straordinaria impresa di Ann Torre. Ammessa a partecipare alla gara Under 20 di livello tecnico superiore insieme alla compagna di circolo Aurelie Personi, la sedicenne Torre ha compiuto un vero e proprio capolavoro all’esordio assoluto nella categoria.

Dopo un girone brillante (5 vittorie e 1 sconfitta), l’atleta amaranto ha inanellato 5 vittorie consecutive nel tabellone ad eliminazione diretta. Tra i successi più prestigiosi spiccano quello ai sedicesimi contro la connazionale Astolfi (numero 4 del ranking mondiale), battuta nettamente per 15-8, e quello contro la cinese Wang (numero 11 del ranking), superata per 15-12. La corsa di Anna si è fermata solo davanti all’altra azzurra Mocci, chiudendo con un eccezionale 6° posto finale e come seconda miglior italiana in gara. Un debutto da sogno a soli 16 anni.

Nella giornata precedente, dedicata alla categoria Under 17, sia Anna Torre sia Aurelie Personi avevano già dato prova del loro valore centrando una splendida top 16 in parallelo: Personi ha chiuso all’11° posto e Torre al 14° posto, classificandosi rispettivamente come seconda e terza migliore atleta italiana della prova. Nella categoria Under 20, Personi ha disputato un ottimo girone (5 vittorie e 1 sconfitta), cedendo poi nel primo assalto di diretta contro la canadese Li.

A guidare la delegazione delle azzurre a Budapest, in veste di referente della Nazionale Under 20 femminile, era presente la maestra del Fides Ilaria Bianco.

DORMAGEN: VINCENZI E TRIBUNO SFIORANO LA FINALE A OTTO

Ottime notizie arrivano anche dalla Germania, dove gli sciabolatori del Fides sono stati accompagnati dal maestro Marco Ciari.

Nella categoria Under 17 si è messo in luce Giordano Vincenzi. Autore di un girone solido con 5 vittorie e una sola sconfitta, Vincenzi ha superato i primi due turni di eliminazione diretta, fermandosi a un passo dalla finale a otto contro il cinese Ma. Per lui un ottimo 9° posto finale e la soddisfazione di essere il terzo miglior italiano in gara.

Nella categoria Under 20, su un parterre di quasi 250 atleti, Andrea Tribuno ha disputato una gara magistrale. Dopo aver chiuso il girone con tutte vittorie, ha superato indenne i turni di diretta, vincendo il derby contro Filippi Landi e l’assalto contro il francese Baptiste Hospital. La sua corsa si è arrestata agli ottavi di finale contro il cinese Kuang per 15-11, regalando comunque al Fides un grandioso 11° posto (terzo miglior italiano). Buona anche la prestazione di Andrea Artuso che, dopo un girone da 5 vittorie e una sconfitta, è stato fermato sul 15-6 al secondo assalto di diretta dall’atleta di Hong Kong, Fong.

Il Circolo Scherma Fides archivia così un altro fine settimana di caratura internazionale, con la certezza che la strada intrapresa dai suoi giovani atleti e dallo staff tecnico continui a essere costellata di successi.

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