Scherma, il Fides Livorno domina a Riccione: Petralia campione italiano, Alderigi argento

Doppietta storica nella sciabola Under 12 al Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”: il club livornese brilla anche nel fioretto con Penzo ottavo in Italia e tanti piazzamenti di prestigio tra le migliori promesse nazionali

Straordinari risultati per il Circolo Scherma Fides Livorno al Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di Riccione, la più importante manifestazione nazionale Under 14 della stagione schermistica italiana, andata in scena dal 7 al 14 maggio e valida per l’assegnazione dei titoli italiani di categoria.

Nella sciabola maschile categoria Giovanissimi (Under 12) arriva una fantastica doppietta firmata Fides: Marco Petralia conquista il titolo di campione italiano, mentre Sandro Alderigi si laurea vicecampione italiano al termine di una gara dominata dai due giovani sciabolatori livornesi.

Il percorso dei due atleti è stato praticamente perfetto sin dalla fase a gironi, chiusa entrambi al primo posto a pari merito con l’impressionante score di 30 stoccate messe e soltanto 4 subite. Un risultato che li ha collocati ai primi due posti del tabellone ad eliminazione diretta, rendendo possibile un loro incontro solamente in finale.

Fondamentale anche il lavoro del maestro Nicola Zanotti, bravo a guidare i ragazzi nei delicati assalti di semifinale: Sandro Alderigi conquista l’accesso alla finale superando il barese Simone Natale per 10-8, mentre Marco Petralia domina il napoletano Lorenzo Timbone con un netto 10-4.

Nell’atto conclusivo è Marco Petralia ad avere la meglio per 10-5, al termine di una finale che certifica come i due ragazzi della palestra di via Allende rappresentino oggi uno dei riferimenti nazionali della categoria. Per Sandro Alderigi, inoltre, arriva la conferma ai vertici della sciabola italiana giovanile dopo il secondo posto conquistato anche nella scorsa stagione.

Nella stessa competizione ottimo anche il 14° posto finale di Pietro Saracaj, autore di una prova molto positiva.

Grande prestazione anche al femminile nella categoria Giovanissime, dove Benedetta Vanni conquista la finale a 8 e chiude al 7° posto. La sciabolatrice del Fides disputa una bellissima gara, iniziata con cinque vittorie nel girone e proseguita con tre convincenti successi nelle eliminazioni dirette. Si ferma solamente nel match valido per l’accesso alla semifinale, cedendo di misura alla romana Lucattini per 10-8.

Nella stessa categoria chiude al 10° posto Flavia Anguillesi, mentre centrano la top 64 Viola Santini e Olimpia Scotto, quest’ultima costretta però al ritiro durante i gironi a causa di un infortunio.

Tra le Allieve, Linda Gigoni conquista un buon 12° posto, fermandosi a poche stoccate dalla finale a 8.

Da segnalare anche le top 64 di Alberto Saccomani, Giulia Staccioli, Rosa Corolini, Alessandro Ianitto e Anita Saccomani.

Ottimi risultati anche per il settore fioretto del Fides Livorno. A guidare il gruppo amaranto è stato Gabriel Penzo, autore di una splendida prova nella categoria Ragazzi conclusa con un prestigioso 8° posto nazionale.

Penzo ha iniziato la competizione chiudendo la fase a gironi con tutte vittorie e confermandosi tra gli atleti più solidi della categoria. Nel tabellone ad eliminazione diretta il giovane fiorettista ha superato assalti molto combattuti, compreso il successo per 9-8 nel turno dei migliori 16, prima del netto 15-8 nei quarti. La sua corsa si è fermata solamente a una stoccata dalla semifinale, al termine di un assalto perso 15-14.

Ottima prova anche per Diana Chou Qin-Zhen, capace di conquistare una brillante top 16 nazionale confermando il proprio percorso di crescita nel panorama schermistico italiano.

Il bilancio complessivo della trasferta di Riccione conferma ancora una volta la qualità del lavoro svolto dal Circolo Scherma Fides Livorno nel settore giovanile, con risultati di grande prestigio sia nella sciabola che nel fioretto.

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