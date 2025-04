Scherma. Lombardi e Cantini ancora a medaglia con il team azzurro

Giulio Lombardi dopo l'oro nella prova individuale conclude il suo Europeo nel migliore dei modi con il secondo oro stavolta nella prova a squadre. Mentre nella sciabola i livornesi Edoardo Cantini ed Cosimo Bertini con i compagni Marco Mastrullo e Antonio Tallarico raggiungono il secondo gradino del podio

Un percorso netto quello di Giulio con Damiano Di Veroli, Mattia De Cristofaro e Tommaso Martini che vede le vittorie contro Israele, Polonia e nella finalissima contro la Francia. Bravissimo Giulio per questo risultato e complimenti ai compagni di squadra e a tutto lo staff.

Mentre nella sciabola i livornesi Edoardo Cantini ed Cosimo Bertini con i compagni Marco Mastrullo e Antonio Tallarico raggiungono il secondo gradino del podio dopo la finalissima contro la formazione della Francia. Per arrivare a giocarsela contro i transalpini la nazionale azzurra aveva battuto Spagna e Georgia. Si conclude così un bellissima competizione con il Circolo Fides ancora una volta protagonista.

