Scherma, Simona Pierucci nella storia: prima arbitra convocata ai Mondiali dalla Fie

Simona Pierucci in una recente foto scattata ai mondiali Under 20 in Cina da Augusto Bizzi

Emozione e responsabilità per la 52enne livornese. "Quando ho letto la convocazione della Fie arrivata via mail mi si è fermato il cuore. Un'emozione indescrivibile e una responsabilità grandissima che spero di poter onorare. Io ce la metterò tutta"

di Giacomo Niccolini

Ancora una volta la scherma labronica entra nella storia. E questa volta lo fa grazie a chi giudica e assegna le stoccate e non a chi le mette. Stiamo parlando di Simona Pierucci, 52enne livornese, ormai solida realtà nel panorama internazionale degli arbitri di scherma che entra dalla porta principale nella storia di questo sport: è infatti la prima donna arbitro ad essere convocata dalla Fie (Federazione Internazionale di Scherma) ai Mondiali assoluti che si svolgeranno a Tiblisi, in Georgia, dal 20 al 30 luglio. “Avevo appena finito di arbitrare la finale di fioretto maschile ai mondiali Under 20 che si sono appena conclusi a Wuxi in Cina – racconta al telefono su Whastapp dall’aeroporto di Shanghai Simona Pierucci a QuiLivonro.it – quando, rientrando nella referee room ho aperto la casella di posta elettronica e ho letto la convocazione della Fie. Mi si è fermato il cuore. Un’emozione indescrivibile e una responsabilità grandissima che spero di poter onorare. Io ce la metterò tutta”.

Simona Pierucci arriva a questo storico traguardo dopo tre mondiali giovanili under 20 (Verona 2018, Riad 2024 e Wuxi 2025) e un mondiale assoluto – ma convocata dalla Federazione Italiana come arbitro “di casa” a Milano 2023. Adesso è diverso. Adesso arrivano le stigmate internazionali della Federazione mondiale. Un riconoscimento che porta di diritto Simona Pierucci tra i migliori arbitri del mondo. “Sono felice anche di aver varcato questa porta della storia – racconta Pierucci – anche perché si è aperta una nuova era che non è quella legata alla quota rosa ma ad un’era contrassegnata davvero dalle pari opportunità. Mi è stata data questa chance che voglio onorare fino in fondo. Non siamo quote. Siamo arbitri e come tali ritenuti o meno meritevoli, in questo caso dalla Fie, di partecipare alle più importanti manifestazioni sportive del mondo. Per me è un grandissimo orgoglio ma anche una grandissimo onere”.

