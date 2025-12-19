Scuola, salute ed equità 2025: la Libertas all’evento di Uisp Regionale

Giovedì 18 dicembre all’interno dei locali del complesso sportivo “La Bastia” di Livorno è stato celebrato l’atto conclusivo del progetto “Una scuola capace di produrre movimento e salute nell’equità 2025”, promosso dall’Uisp Regionale e che ha trovato in Verter Tursi un instancabile coordinatore. Vi hanno partecipato circa 150 alunne ed alunni delle scuole secondarie di primo grado seconde provenienti da numerose città della Toscana. La Libertas Livorno 1947 è stata presente con una folta rappresentanza della squadra di Basket in Carrozzina, guidata da Coach Daniele Riva e dal dirigente e capitano Federico Berrugi.

Durante l’evento, infatti gli studenti della scuola Micheli Bolognesi classi 2B 2D plesso Fermi-ex Pirelli hanno presentato la loro esperienza sportiva e sociale partecipando ad attività di Baskin e Sitting Volley coadiuvati rispettivamente proprio da Federico Berrugi della squadra Wheelchair Libertas Livorno 1947 dall’atleta Paralimpica di sitting volley Giulia Aringhieri.

Il progetto ha rappresentato un intervento educativo integrato che unisce sport, inclusione, partecipazione sociale e salute, promuovendo il benessere nella comunità scolastica.

Presenti all’evento la vice sindaca Libera Camici, Gianni Giannone delegato Provinciale del Coni, Monica La Comba responsabile tecnico del Coni, la dirigente Istituto Micheli Bolognesi Cecilia Semplici.

Ferencz Bartocci, amministratore delegato della Libertas Livorno al termine dell’evento ha dichiarato: “La partecipazione a questo evento così importante conferma che come Libertas stiamo sempre attenti, e sempre più concreti dando seguito alle parole con i fatti anche dal punto di vista delle sostenibilità”.

