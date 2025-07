“Scusate abbiamo sbagliato”. E il Livorno sceglie il Fides come logo

di Giacomo Niccolini

Il logo dell’Unione Sportiva Livorno 1915 sarà il simbolo di Livorno, il Fides della Fortezza Vecchia a picco sul mare. Il simbolo della città stessa. A presentare la maglia per i 110 anni di storia amaranto è stato il sindaco Luca Salvetti, il club manager Luca Mazzoni e il responsabile marketing Maurizio Laudicino sul palco della Notte Bianca dello Sport. “Chiediamo scusa – ha detto Mazzoni – ci siamo resi conto di aver sbagliato e abbiamo rimediato con il simbolo della città che sarà sulla nostra maglia per un anno”.

“Abbiamo dodici mesi adesso per pensare un nuovo logo. Alla fine ha prevalso una scelta intelligente che permetterà a tutti di curare questo aspetto del logo con calma e sensibilità. La maglia scudettata è bellissima e il Fides di Livorno ci sta alla grande. Sono certo che sarà una stagione in cui ci divertiremo”, ha detto soddisfatto il primo cittadino.

Una soluzione che arriva in extremis entro il tempo utile per presentare il logo alla Lega e che soddisfa senza ombra di dubbio tutta la p0polazione di tifosi e tutti gli amanti della maglia amaranto. Una maglia speciale se si pensa che si presenta anche con lo scudetto in mezzo al petto, simbolo dello strapotere e della vittoria anche nel post season della scorsa stagione in serie D del Livorno Calcio.

