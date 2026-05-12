Sena in evidenza a Medellin: esperienza mondiale per il giovane spadista livornese
Cresce il percorso internazionale dell’atleta classe 2006, capace di superare da protagonista la fase a gironi e di centrare l’accesso diretto al tabellone principale del Grand Prix colombiano
Si è chiuso un altro weekend per l’Accademia Scherma Livorno che nuovamente ha visto uno dei suoi atleti protagonista in un gara del circuito di Coppa del Mondo Assoluti. Questa volta è stato il turno del giovane classe 2006 Cristiano Sena che ha preso parte al Grand Prix di spada maschile a Medellin, in Colombia.
Lo spadista tesserato per la sezione giovanile Fiamme Oro ha espresso un’ottima scherma fin dal primo giorno che valeva la qualificazione al tabellone principale, riuscendo a staccare il pass per il Main Draw già dopo i gironi vincendo tutti gli assalti del suo raggruppamento.
Entrato così direttamente nella top64, si è poi però fermato in seguito a una assalto molto tirato perso per 14-12 contro il danese Jorgensen chiudendo così al 44° posto.
A prescindere dal bel risultato è stata sicuramente una bella esperienza per il giovane spadista e per l’Accademia Scherma Livorno.
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