Seravezza – Us Livorno 2-4. Poker amaranto, promozione ad un passo

Luci e compagni tornano alla vittoria grazie ad un roboante primo tempo (0-3 dopo mezz'ora) e si avvicinano ulteriormente all'obiettivo promozione. Di Dionisi, Russo (doppietta) e D'Ancona i sigilli che valgono l'ennesimo successo lontano dal Picchi

di Lorenzo Evola

Un poker scacciapensieri. Nell’anticipo serale al Buon Riposo gli uomini di Indiani ritrovano i tre punti dopo le due sconfitte consecutive e lo fanno in grande stile, con quattro colpi che mandano al tappeto i versiliesi. Luci e compagni regolano la pratica Seravezza già nel primo tempo grazie ai timbri entro la mezz’ora di Dionisi (splendido gol in acrobazia), Russo e D’Ancona (Mvp oggi). Nella ripresa Russo firma la doppietta, Sava e Lepri provano a riaprire tutto ma non basta. Livorno che si appresta a passare la notte a +14 dal Foligno, impegnato domani a Montevarchi. Al di là dei calcoli, per i labronici è davvero oramai questione di giorni per raggiungere il traguardo targato Serie C.

La cronaca

Sin dai primi minuti si nota subito che la musica in casa Livorno è decisamente cambiata rispetto alle ultime dimenticabili uscite. Non passano dieci giri d’orologio, infatti, che gli uomini di Indiani stappano il match. Sugli sviluppi di una rimessa laterale, la palla carambola sui piedi di Dionisi, il quale non ci pensa due volte a trafiggere Lagomarsini dall’altezza del dischetto con un destro in sforbiciata che trova l’angolino. Il gol dell’ex Ternana – tirato a lucido dopo un periodo un po’ opaco – libera gli amaranto dalle tensioni accumulate nelle ultime settimane. Da lì in poi, fino a fine primo tempo appunto, è un monologo dei labronici, già sullo 0-2 prima del 20esimo minuto grazie a Russo, cinico nel trasformare in oro con una conclusione imparabile l’assist di D’Ancona dalle retrovie. Lo stesso D’Ancona non si accontenta e sigla il tris con il più facile dei tap in sul secondo palo sfruttando la spizzata di Malva sugli sviluppi di un corner. Poco o nulla da segnalare per i padroni di casa, pericolosi solo nel finale con un’iniziativa di Benedetti che spaventa Cardelli con un sinistro che sfiora il montante.

Nella ripresa i versiliesi tentano di alzare un po’ il baricentro, esponendosi alle ripartenze degli amaranto vicini al poker con Russo, che sbatte su Lagomarsini con una conclusione da dentro l’area. Poker che, comunque, non si fa attendere ed è ancora la ditta D’Ancona – Russo a mettere il marchio. Il difensore avanza a metà campo e lancia in profondità proprio Russo, bravo a superare con un tocco sotto Lagomarsini in uscita e a firmare la doppietta personale. Fanno festa i labronici – pur senza i tifosi al seguito in merito alla discutibile decisione del prefetto di Lucca – mentre i padroni di casa provano ad imbastire una reazione che porta al gol di Sava a venti minuti dalla fine. Il forcing prosegue e, nel finale, è Lepri ad accorciare ancor di più le distanze scappando via a Brenna e a fissare il risultato finale al Buon Riposo.

Le pagelle

Cardelli 6: Inoperoso nei primi 45′, attento in un paio di circostanze nella ripresa quando il Seravezza alza i ritmi. Incolpevole sui gol subiti.

D’Ancona 7.5: Veste inaspettatamente i panni del rifinitore, quando serve con precisione Russo che firmerà lo 0-2. Non pago, si fa trovare pronto sulla spizzata di Malva per il tris alla mezz’ora. Continua il proprio show con un altro suggerimento vincente per Russo. Eroe inaspettato insomma, si ricorderà a lungo questa serata.

Brenna 5.5: Primo tempo pressoché perfetto, balla parecchio invece nella ripresa quando non riesce a mantenere unito il reparto. Per sua fortuna il risultato era ormai acquisito.

Risaliti 5.5: Copia e incolla della pagella di Brenna. Ad una prima frazione solida fa da contraltare una ripresa ben più disattenta.

Bonassi 6: Oramai titolare fisso a destra, bada più a contenere che a proporsi in avanti, senza soffrire granchè. Per oggi va bene così.

Hamlili 6.5: Torna a fare la differenza in mediana insieme al fido compagno di mille battaglie, tira un po’ il fiato nei secondi 45’ e finisci anzitempo negli spogliatoi (dal 76’ Bacciardi sv)

Bellini 6.5: Alza i giri del motore rispetto alle ultime settimane e si vede. Dinamismo e sacrificio al servizio della causa labronica, batte il corner dal quale scaturisce lo 0-3 di D’Ancona.

Calvosa 6.5: Spinta continua nella prima frazione, accompagna spesso e volentieri la manovra con cross di qualità per il reparto offensivo amaranto. Cala vistosamente nella ripresa e allora Indiani decide di toglierlo dalla contesa (dal 76’ Siniega sv)

Russo 7.5: Attivo sin dai primi minuti, si rivela freddo di fronte a Lagomarsini su assist di D’Ancona. Da lì in poi è tarantolato, viene murato da Lagomarsini all’inizio della ripresa, poi trova la doppietta con un gol fotocopia dello 0-2 servito ancora da D’Ancona. Gran prestazione dell’ex Lucchese.

Malva 6.5: Fa imbestialire Dionisi per un mancato assist da due passi, si riscatta con la spizzata che trova D’Ancona sul secondo palo. Argento vivo sulla trequarti, nella ripresa offre un cioccolatino a Russo che spreca. Rischia l’infortunio nel finale ma pare non essere grave (dal 82’ Marinari sv)

Dionisi 7: Stappa il match con un gol dei suoi dall’alto tasso tecnico. Gestisce bene la maggior parte dei possessi finché rimane in campo, Indiani gli risparmia l’ultima mezz’ora anche perché ammonito (dal 58’ Luci 5.5: Entra e il Livorno abbassa non di poco il baricentro)

All. Indiani 7: Serviva una reazione dopo i due ko consecutivi e la reazione è arrivata. Il primo tempo dei suoi ragazzi è forse il migliore della stagione, nella ripresa la squadra cala un po’ ma ormai la pratica era già archiviata. Adesso manca davvero poco per festeggiare una promozione attesa da tutta la città.

Le formazioni ufficiali:

Seravezza (4-3-3): Lagomarsini; Mosti, Sanzone, Paolieri, Turini; Bedini, Greco, Menghi; Bellini, Benedetti, Bocci.

Livorno (3-4-2-1): Cardelli; D’Ancona, Brenna, Risaliti; Bonassi, Hamlili (dal 76′ Siniega), Bellini, Calvosa (dal 76′ Bacciardi); Russo, Malva; Dionisi (dal 58′ Luci)

Triplice fischio al Buon Riposo. Amaranto che tornano vittoria dopo i due consecutivi ko. Di Dionisi, Russo (doppietta) e D’Ancona i timbri che regalano i tre punti agli uomini di Indiani 95' Marinari tocca per Russo, il guardalinee segnala l’off side 90' Saranno sei i minuti di recupero 88' Non molla la presa la compagine casalinga, amaranto che attendono solo il fischio finale 82' GOL DEL SERAVEZZA! Lepri scappa via a Brenna e infila Cardelli in uscita. Amaranto disattenti in questa seconda frazione 80' Ultimi dieci minuti di gara, amaranto schiacciati nella propria metà campo ma ormai con i tre punti già in tasca 76' Dentro anche Bacciardi e Siniega per Calvosa e Hamlili 75' A terra Malva, gioco fermo 73' Livorno che abbassa visibilmente il proprio baricentro, ne approfittano i versiliesi che si riversano in avanti 67' GOL DEL SERAVEZZA! Ed è proprio Sava a trovare il gol della bandiera con un sinistro da due passi dopo un errore della retroguardia amaranto 66' Partita in ghiaccio oramai al Buon Riposo, padroni di casa che provano quanto meno a cercare il gol della bandiera 58' GOOOOLLLL DEL LIVORNOOOO! ANCORA RUSSO! Gol fotocopia dello 0-2, D’Ancona avanza sulla trequarti e manda in porta Russo che batte ancora Lagomarsini con un tocco di destro 58' Dentro Luci per Dionisi 55' Mosti! Cardelli respinge l’ottima iniziativa del laterale di casa da buona posizione 52' Malva crossa dalla sinistra per Russo che calcia a botta sicura, Lagomarsini si oppone con il corpo 51' Si fa vedere il Seravezza dalle parti di Cardelli, Bellini spara alto su punizione 48' Nessun cambio all’intervallo Comincia la ripresa! Termina il primo tempo al Buon Riposo. Amaranto travolgenti e avanti di tre lunghezze grazie ai timbri di Dionisi, Russo e D’Ancona 45' Ci sarà un minuto di recupero 44' Benedetti! Girata con il mancino, palla di poco oltre il montante 41' Calvosa atterrato, punizione per gli amaranto 37' Primo tempo da incorniciare peer gli uomini di Indiani, di tutt’altro piglio rispetto alle ultime scialbe uscite 31' GOOOLL DEL LIVORNOO! TRIS FIRMATO D’ANCONA! Bellini dalla bandierina, Malva spizza di testa sul secondo palo dove sbuca D’Ancona che non sbaglia di due passi 31' Malva! Sfonda sulla destra il numero 11 ma invece di servire Dionisi calcia addosso a Lagomarsini 29' Giallo per Menghi, trattenuta su Russo 24' Giro palla degli amaranto, in questa fase in pieno controllo delle operazioni 18' GOOOLLL DEL LIVORNOOO! HA RADDOPPIATO RUSSO! D’Ancona serve Russo davanti alla porta, freddissimo il numero 10 che spara all’incrocio da dentro l’area 17' Calvosa centra per Russo, l’ex Lucchese colpisce debolmente addosso a Lagomarsini 16' Errore della retroguardia di casa, non ne approfitta Russo 15' Bellini calcia, Lagomarsini esce con i pugni e respinge 14' Steso D’Ancona, punizione per gli amaranto da posizione favorevole 11' GOOLLLL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO DIONISI! Dagli sviluppi di una rimessa laterale, la palla carambola sui piedi dell’ex Ternana che si coordina e trova l’angolino, non può nulla Lagomarsini 8' Cross di Bocci, blocca Cardelli 4' Ammonito subito Dionisi per proteste 3' Fase di studio in questo avvio di gara, visibilità non ottimale L’arbitro fischia l’inizio del match!

