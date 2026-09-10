Serie B femminile. Alla corte di coach Castiglione arrivano Mandroni, Simonetti e Dishnica
Serie B femminile. La Verodol Cbd Pielle Livorno è lieta di comunicare 3 nuovi innesti in vista dell’inizio della stagione 2026/2027. Ecco chi sono
La Verodol Cbd Pielle Livorno è lieta di comunicare 3 nuovi innesti in vista dell’inizio della stagione 2026/2027: si tratta delle esterne Martina Mandroni, Matilde Simonetti e dell’ala/pivot albanese Ebi Dishnica.
Mandroni porta in dote esperienza e punti: undici stagioni senior, 173 presenze e oltre 1.300 punti in carriera. Nell’ultima annata, con Nico Ponte Buggianese in Serie B, ha viaggiato a 10,7 punti di media.
Simonetti torna invece a giocare nella sua Livorno, forte delle esperienze tra Basket Femminile Livorno e Jolly Livorno, con trascorsi anche in A2 femminile.
Sotto canestro spazio a Dishnica, classe 1997 e alta 182 centimetri. Nazionale albanese, ha partecipato all’Europeo Under 18 del 2015, chiudendo la manifestazione con 12,1 punti e 8,6 rimbalzi di media.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 81.200 su Fb, 16.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.