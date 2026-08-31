Sillabe entra anche nel rugby livornese. È il nuovo title sponsor dei Lions Amaranto

La casa editrice punta ancora sullo sport: previsto anche un corner con il merchandising ufficiale nel nuovo Sillabe Store a Porta a Mare, già casa della Pielle Livorno e punto vendita Macron

La casa editrice Sillabe, una delle più importanti realtà italiane per i servizi legati all’arte che vanno dall’editoria al merchandising, conferma il proprio impegno nella valorizzazione dello sport livornese. Dopo l’ingresso nel consiglio di amministrazione della società di basket Pielle Livorno, stavolta Sillabe punta sul rugby: nella nuova stagione sportiva sarà infatti il title sponsor dei Lions Amaranto, società impegnata nel campionato di Serie B con un vivaio di circa 300 bambini e ragazzi, da sempre attenta alla crescita e alla formazione dei più piccoli. Sillabe rafforza così il legame tra cultura e sport, con l’obiettivo di avvicinare sempre più bambini e ragazzi ai valori dello sport e del rispetto reciproco.

L’accordo tra le parti è stato trovato nelle scorse settimane e non rappresenta l’unica novità per la società livornese di rugby. Grazie proprio alla collaborazione con Sillabe, i Lions Amaranto avranno anche un nuovo sponsor tecnico: si tratta di Macron, uno dei marchi leader in Europa per la produzione di abbigliamento tecnico e sportivo, già presente in città sulle maglie della Pielle Livorno e in passato al fianco dell’Unione Sportiva Livorno 1915. Nel mondo del rugby, Macron è un brand di primissimo piano a livello internazionale: è sponsor tecnico di diverse Nazionali, tra le quali Italia, Scozia e Stati Uniti d’America, e di numerosi club britannici e francesi. Insomma, un partner davvero prestigioso per inaugurare il nuovo capitolo dei Sillabe Lions Amaranto Rugby.

Attualmente Sillabe e Macron stanno lavorando alla realizzazione dei completi da gara e del merchandising ufficiale dei Lions Amaranto, che saranno disponibili nelle prossime settimane all’interno del nuovissimo Sillabe Store a Porta a Mare (via Primo Levi 25, Livorno). Il punto vendita avrà infatti un corner dedicato alla società di rugby, dove sarà possibile acquistare maglie, kit e accessori amaranto. Lo store è stato aperto nei giorni scorsi e ospita anche e soprattutto il Pielle Point, trasferitosi dalla vecchia sede di via Cogorano: a Porta a Mare sono disponibili in esclusiva gli articoli ufficiali della Pallacanestro Livorno, dalle divise da gara ai gadget, inoltre è attivo il servizio di biglietteria per le partite interne senza i costi di prevendita. Sempre nelle prossime settimane, in virtù della collaborazione con Macron, al Sillabe Store di Porta a Mare saranno in vendita anche le maglie ufficiali e altri articoli delle Nazionali italiane di basket e rugby.

SILLABE

La casa editrice Sillabe è una delle più importanti realtà italiane per i servizi legati all’arte. Il presidente è il Cavaliere del Lavoro Giuseppe Costa, già presidente esecutivo di Costa Edutainment, presidente e CEO di Opera Laboratori, aziende d’eccellenza nel panorama nazionale e internazionale che fanno parte dello stesso gruppo.

Sillabe è impegnata da una parte nella cura e nella realizzazione di cataloghi di mostre, guide museali, guide turistiche, monografie, saggi e volumi per piccoli lettori, dall’altra invece nella progettazione e nella realizzazione di articoli di merchandising personalizzato per musei, strutture turistiche, società sportive e aziende private.

Sillabe – fondata nel 1997 a Livorno – si occupa principalmente della valorizzazione dell’arte attraverso una lunga serie di collaborazioni con i principali musei italiani, tra cui il complesso monumentale del Duomo di Siena e la Reggia di Caserta, ai quali si sono aggiunti recentemente il Parco archeologico di Pompei e il Museo nazionale del Cinema di Torino.

Inoltre Sillabe gestisce i giftshop degli Acquari di Genova e di Livorno, per i quali cura le pubblicazioni editoriali e realizza articoli di merchandising, e il punto vendita Opera Art in Flight all’aeroporto Galileo Galilei di Pisa.

LIONS AMARANTO

La società sportiva Lions Amaranto è stata fondata nel 2000 con l’obiettivo di promuovere la pratica del rugby e il divertimento con la palla ovale. Con il passare delle stagioni sportive, il club è diventato sempre più forte e organizzato a livello societario e tecnico, tanto che oggi i tesserati sono circa 450 tra prima squadra, formazioni Under, minirugby, Old, Touch, staff tecnici e consiglio direttivo.

La svolta è arrivata nel 2018, quando la società ha vinto il bando per il centro sportivo Emo Priami di Stagno (Collesalvetti) aggiudicandosi uno degli impianti più grandi e funzionali per il rugby toscano. Nel corso degli anni, i Lions hanno anche cresciuto e lanciato diversi giocatori a livello nazionale e internazionale, tra i quali Giacomo Bernini, Lorenzo Citi, Antonio Barducci e Gianmarco Lucchesi.

Da sottolineare infine le iniziative sociali che i Lions Amaranto portano avanti da tempo sul territorio, a partire dal progetto di insegnamento del rugby all’interno della casa circondariale Le Sughere di Livorno. Inoltre, per diversi anni, la società ha collaborato con le case famiglia della provincia di Livorno, dando la possibilità a molti ragazzi di praticare uno sport formativo e ricco di valori.

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