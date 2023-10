Simonini dice addio alle gare di bodybuilding

Nella foto principale un momento della routine che Michael Simonini ha dedicato ai nonni recentemente scomparsi

Il campione di culturismo livornese, Michael Simonini, si ritira dopo 20 anni di carriera e dopo titoli mondiali e apparizioni alle più importanti e prestigiose competizioni internazionali. "Decisione dura e sofferta ma necessaria. La mia ultima routine dedicata ai miei nonni scomparsi di recente"

di Giacomo Niccolini

Una decisione sofferta ma consapevole e maturata nel corso degli ultimi mesi. Dopo vent’anni di gare, podi, titoli mondiali e prestigiose apparizioni sui palchi internazionali più importanti di questa disciplina tra cui Mister Olympia e Mister Universo, dopo il premio ricevuto dal sindaco Luca Salvetti per aver portato Livorno sul tetto del mondo più volte, Michael Simonini dice addio alle gare di bodybuilding. “Una scelta dura, difficilissima da prendere ma ponderata e ragionata fino alla fine. Dopo così tanto tempo di gare è giusto dare riposo al mio fisico sempre più stressato per questa continua usura. L’altra componente purtroppo è che, con questa disciplina, nonostante abbia ottenuto la tessera Pro, non si riesca a campare e le spese per essere sempre al top e affrontare le gare più importanti sono sempre molte. Adesso devo pensare al mio futuro fatto di lavoro e famiglia. Partirò presto per la stagione invernale dove lavorerò sia in cucina che in pizzeria a Livigno e vorrò dedicarmi sempre di più a mio figlio Demian che ringrazio con tutto me stesso per aver avuto la maturità all’età, a 16 anni, di capire tutti i miei sacrifici che facevo tra lavoro e culturismo per arrivare sempre al massimo. Ho vinto molto ma ho anche perso molto. E l’insuccesso che ho provato nella mia carriera altro non è stato che un mattone del successo. Questo lo dico anche alla luce degli ultimi due risultati ottenuti l’ultimo weekend a Bologna dove ho ottenuto un quinto posto su nove partecipanti all’Olympia Cup e un sesto posto su otto alla Mitropa Cup entrambi svoltesi a Bologna”.

Una cavalcata bellissima che ha visto accanto a Michael tanti amici e professionisti pronti a supportarlo in questa sua avventura. “Un grazie enorme a tutti i preparatori che ho avuto nel corso della mia carriera da Maurizio Carboni ad Alessio Mantovani e Silvio Gennari. Anche grazie a loro sono arrivato fino a qua. Un grazie di cuore va al mio attuale preparatore Emanuele Lenzi che in questi ultimi 5 anni ha creduto in me e mi ha portato a gareggiare a livelli altissimi. Un immenso grazie allo Studio Fisio LG di Leonardo Gini e Antonella che mi hanno sempre curato dal 2000 fino ad oggi e se questo ultimo anno ho gareggiato è grazie a loro che si sono presi cura di me in ogni istante. A loro dico grazie, siete i miei angeli custodi”.

Michael a Bologna ha fatto del suo meglio nonostante un brutto infortunio che ha condizionato la preparazione per questo weekend di gare: una caduta accidentale dalle scale durante un trasloco che, nonostante le cure amorevoli, tempestive e professionali dello Studio LG, lo ha costretto a cedere il passo agli altri concorrenti. Da sottolineare però la toccante routine che Simonini ha dedicato sul palco ai suoi due nonni che sono scomparsi di recente in questo 2023. Una routine che ha strappato lacrime e applausi al pubblico in sala e che ha commosso chiunque abbia avuto modo di vederla (clicca qui per vedere il video sul suo profilo Facebook). “Sono salito sul palco con un un grosso nodo in gola ma era il minimo che potevo fare, visto che i miei nonni mi hanno sempre sostenuto in tutto quello che ho fatto. Per me sono la mia vita e qualsiasi cosa farò li renderò sempre partecipi e presenti come se fossero ancora al mio fianco. Un grazie di cuore va ad un amico fraterno, Alessandro Ricci, che mi ha costruito la musica e un enorme grazie anche ad Andrea Adfshield Nbbui che con pazienza e forte amicizia mi ha aiutato a buttare giù questa meravigliosa routine”.

E adesso, oltre al lavoro? “In palestra tornerò sempre. Non voglio smettermi di allenarmi – conclude Simonini – terrò le sane abitudini alimentari magari concedendomi, ogni tanto, uno sgarro in più che in questi anni proprio non potevo fare. Ma gli allenamenti sì, continuerò a farli. Certo adesso con altri obiettivi e con meno pressione addosso ma sempre con l’intento di star bene con me stesso e con il mio corpo”.

Con Michael se ne va senza dubbio il migliore in assoluto. Grazie campione per aver portato Livorno in alto nel mondo.

