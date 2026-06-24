Skate Italia, pioggia di medaglie per la Polisportiva La Rosa Livorno alle finali nazionali

Al PalaMadiba oro per Adele Romanelli e due bronzi con Eleonora Ferrigno e Francesca Pia Barretta. Ottimi piazzamenti anche per le altre atlete biancorosse

Si sono concluse al PalaMadiba le fasi nazionali del Trofeo Giovani Promesse di Skate Italia e la Polisportiva La Rosa Livorno torna a casa con un bilancio più che positivo, impreziosito da una medaglia d’oro e due medaglie di bronzo.

A conquistare il gradino più alto del podio è stata Adele Romanelli nella categoria Giovani Promesse C (2014/2013). Nella stessa categoria si sono ben comportate anche Vittoria Gentili, quarta classificata, e Yuna Alexandra Servili, tredicesima.

Medaglia di bronzo per Eleonora Ferrigno nella categoria Giovani Promesse C (2017/2018). Bronzo anche per Francesca Pia Barretta nella categoria Giovani Promesse E (2010 e precedenti), dove la compagna di squadra Chiara Zannotti ha chiuso al nono posto.

Nella categoria Giovani Promesse A (2020/2019), data-start=”1081″ data-end=”1100″>Matilda Mazzola ha sfiorato il podio con un quarto posto. Stesso piazzamento per Camilla Rossi nella categoria Giovani Promesse C, seguita dalle compagne Gea Pellegrini (quinta), Anita Angeli (sesta), Emily Baggiani (settima) e Diana Pastorella (sedicesima).

Per la categoria data-end=”1420″>Giovani Promesse B (2017/2018), Janel Brondi ha concluso in quindicesima posizione, mentre Sofia Lavoratori ha ottenuto un ottimo quarto posto nella categoria Giovani Promesse D (2010 e precedenti).

Nella categoria Giovani Promesse B (2016/2015), Gioia Abu Hashish si è classificata decima, Arianna Balleri sedicesima e Vanessa Corda diciassettesima. Nel livello B Giovani Promesse (2014/2013), Chiara Ughi ha chiuso al nono posto.

Per la categoria Giovani Promesse A, quinta posizione per Nicole Di Girolamo, decima per Mia Bosinco e undicesima per Sofia Trigilia.

A chiudere una giornata particolarmente impegnativa e caratterizzata dalle alte temperature sono state Giorgia Verdone, sesta nella categoria Giovani Promesse E, e Giuliana Perfetti, nona nella categoria Giovani Promesse G (2010 e precedenti).

Da sottolineare anche la partecipazione di un’atleta con disabilità della Polisportiva La Rosa Livorno, che ha gareggiato insieme alle atlete normodotate per confrontarsi con il livello tecnico della competizione, un’esperienza importante in vista dei prossimi appuntamenti dedicati agli atleti con disabilità.

Tutte le atlete sono state seguite in pista da Cinzia Savi e Letizia Tinghi, quest’ultima anche nel ruolo di Maestro Inclusivo.

Condividi:

Riproduzione riservata ©