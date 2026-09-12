Spezia – Us Livorno 1915 0-0. Peralta sfiora il vantaggio!
Nella quarta giornata del girone B gli amaranto sono attesi al Picco dalla corazzata ligure di Turati, reduce dal blitz in rimonta (1-2) in casa della Sambenedettese. Lucarelli lancia dal 1' Peralta al posto di Aramu, conferme per Malotti e Veseli
Una partita diversa dalle altre, un derby che riaccende vecchie passioni. Nella quarta giornata del girone B di Serie C spicca senz’altro il sentitissimo match tra i bianconeri di Turati e gli amaranto di Lucarelli, compagini appaiate entrambe a quota sette punti in questo avvio di campionato. I liguri faranno di tutto per centrare la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Campobasso e Sambenedettese e confermare così il proprio status da big del torneo. Un banco di prova molto importante per Di Carmine e compagni, chiamati a tornare all’ombra dei 4 Mori con qualche punto in tasca per conservare l’imbattibilità stagionale. Il successo di misura contro l’Atalanta U23 di domenica scorsa ha mantenuto alto l’entusiasmo tra i labronici ma per uscire indenni dal Picco servirà qualche passo in avanti, soprattutto a livello di prestazione. Capitolo formazione, Lucarelli conferma l’undici di domenica scorsa, con la sola novità Peralta al posto di Aramu sulla trequarti.
Le formazioni ufficiali:
Spezia (4-3-3): Micai; Oyono, Sapola, Sganzerla, Capolupo; Bright, Capomaggio Limonelli; Cazzadori, Mazzocchi, Cardinali. All. Turati.
Livorno (4-2-3-1): Martinez; Regazzetti, Bachini, Veseli, Falasco; Arrigoni, Bacciardi; Malotti, Peralta, Mawete; Di Carmine. All. Lucarelli.
Qui sotto la cronaca LIVE del match!
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47'
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Arrigoni stende Cazzadori a metà campo, giallo anche per il mediano di Lucarelli
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45'
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Saranno tre i minuti di recupero
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45'
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Ultimi scampoli di primo tempo, si attende il recupero
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43'
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Ammonito Sciapola che trattiene platealmente Mawete
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36'
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Mazzocchi ci riprova, stavolta la sua conclusione esce di poco dallo specchio della porta
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33'
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Sale la pressione dei padroni di casa, Mazzocchi tenta la rovesciata in area ma colpisce malissimo, palla sul fondo
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29'
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PERALTA! Numero del fantasista che si accentra e lascia partire un sinistro che sfiora il palo di Micai
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27'
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Primo corner per lo Spezia guadagnato da Cardinali
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25'
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Fallo su Peralta, punizione per gli uomini di Lucarelli
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20'
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Fatica a trovare varchi la formazione di casa, si chiudono con ordine gli amaranto
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15'
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Mazzocchi spara dal limite dell’area, muro della retroguardia di Lucarelli
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12'
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ARRIGONI! Peralta pesca il centrocampista amaranto in area che perde l’attimo giusto per calciare, blocca Micai. Prima chance per i labronici
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11'
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Capolupo abbatte Malotti, ammonizione verbale per il terzino bianconero
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8'
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Si ferma il cronometro, il direttore di gara accusa un piccolo infortunio
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4'
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Tanti errori in questo avvio di match, gioco spezzettato
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2'
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Tocco di Regazzetti per Di Carmine, deviazione e primo corner per gli amaranto
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Comincia il match al Picco!
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