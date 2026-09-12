Spezia – Us Livorno 1915 0-0. Peralta sfiora il vantaggio!

Nella quarta giornata del girone B gli amaranto sono attesi al Picco dalla corazzata ligure di Turati, reduce dal blitz in rimonta (1-2) in casa della Sambenedettese. Lucarelli lancia dal 1' Peralta al posto di Aramu, conferme per Malotti e Veseli

di Lorenzo Evola

Una partita diversa dalle altre, un derby che riaccende vecchie passioni. Nella quarta giornata del girone B di Serie C spicca senz’altro il sentitissimo match tra i bianconeri di Turati e gli amaranto di Lucarelli, compagini appaiate entrambe a quota sette punti in questo avvio di campionato. I liguri faranno di tutto per centrare la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Campobasso e Sambenedettese e confermare così il proprio status da big del torneo. Un banco di prova molto importante per Di Carmine e compagni, chiamati a tornare all’ombra dei 4 Mori con qualche punto in tasca per conservare l’imbattibilità stagionale. Il successo di misura contro l’Atalanta U23 di domenica scorsa ha mantenuto alto l’entusiasmo tra i labronici ma per uscire indenni dal Picco servirà qualche passo in avanti, soprattutto a livello di prestazione. Capitolo formazione, Lucarelli conferma l’undici di domenica scorsa, con la sola novità Peralta al posto di Aramu sulla trequarti.

Le formazioni ufficiali: Spezia (4-3-3): Micai; Oyono, Sapola, Sganzerla, Capolupo; Bright, Capomaggio Limonelli; Cazzadori, Mazzocchi, Cardinali. All. Turati.

Livorno (4-2-3-1): Martinez; Regazzetti, Bachini, Veseli, Falasco; Arrigoni, Bacciardi; Malotti, Peralta, Mawete; Di Carmine. All. Lucarelli. Qui sotto la cronaca LIVE del match!

47' Arrigoni stende Cazzadori a metà campo, giallo anche per il mediano di Lucarelli 45' Saranno tre i minuti di recupero 45' Ultimi scampoli di primo tempo, si attende il recupero 43' Ammonito Sciapola che trattiene platealmente Mawete 36' Mazzocchi ci riprova, stavolta la sua conclusione esce di poco dallo specchio della porta 33' Sale la pressione dei padroni di casa, Mazzocchi tenta la rovesciata in area ma colpisce malissimo, palla sul fondo 29' PERALTA! Numero del fantasista che si accentra e lascia partire un sinistro che sfiora il palo di Micai 27' Primo corner per lo Spezia guadagnato da Cardinali 25' Fallo su Peralta, punizione per gli uomini di Lucarelli 20' Fatica a trovare varchi la formazione di casa, si chiudono con ordine gli amaranto 15' Mazzocchi spara dal limite dell’area, muro della retroguardia di Lucarelli 12' ARRIGONI! Peralta pesca il centrocampista amaranto in area che perde l’attimo giusto per calciare, blocca Micai. Prima chance per i labronici 11' Capolupo abbatte Malotti, ammonizione verbale per il terzino bianconero 8' Si ferma il cronometro, il direttore di gara accusa un piccolo infortunio 4' Tanti errori in questo avvio di match, gioco spezzettato 2' Tocco di Regazzetti per Di Carmine, deviazione e primo corner per gli amaranto Comincia il match al Picco!

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