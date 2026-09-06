Us Livorno 1915 – Atalanta U23 1-0. Mawete ancora decisivo al Picchi!

I labronici centrano la seconda vittoria consecutiva davanti al proprio pubblico grazie al timbro del solito Mawete ad inizio ripresa. Determinanti anche alcune parate di Martinez sullo 0-0. Mawete Mvp, Aramu assist man, Veseli da rivedere

di Lorenzo Evola

Altri tre punti nel segno di Mawete. Gli uomini di Lucarelli centrano un altro successo di misura all’Ardenza e mantengono l’imbattibilità stagionale. Decisivo ancora una volta l’esterno ex Bra, letale nel colpo di testa su punizione di Aramu che non lascia scampo ad Anelli in avvio di secondo tempo. Partita di certo non memorabile quella contro i bergamaschi (specie nella prima frazione), vicini più volte al vantaggio con i vari Bonanomi (miracolo di Martinez) e Zanaboni (Livorno salvato dal palo). Di Carmine e compagni resistono comunque all’assalto finale dei ragazzi di Beati e si rilanciano tra le zone nobili della classifica.

La cronaca

Dopo le fatiche di Coppa Italia, Lucarelli mischia un po’ le carte lanciando dal 1’ Veseli in difesa, con il trio Malotti, Aramu e Mawete a sostegno di Di Carmine. In avvio di match sono però gli ospiti ad affacciarsi con più continuità nell’area avversaria, creando un po’ di apprensione agli amaranto prima con Bonanomi, murato al momento del tiro da buona posizione, e poi con Levak, il cui destro sfila non lontano dalla porta. I labronici confermano le difficoltà già emerse in fase di costruzione e faticano non poco a trovare varchi negli ultimi venti metri, di conseguenza non si registrano occasioni degne di nota dalle parti di Anelli. Intorno alla mezz’ora sono i bergamaschi a sfiorare il vantaggio con l’unica vera chance della prima metà di gara: Idele scappa via sulla destra e crossa per l’accorrente Zanaboni che calcia di prima intenzione, la palla si infrange sul legno a Martinez battuto. Di Carmine e compagni provano ad alzare il baricentro, senza tuttavia spaventare più di tanto la retroguardia di Beati. Il primo tempo scorre via con qualche mugugno dei tifosi presenti all’Ardenza.

Nella ripresa la gara si accende all’improvviso. Al 47’ Idele sfonda a destra e trova Bonanomi, la cui acrobazia da due passi viene disinnescata da un grande intervento di Martinez che salva i suoi. Sul capovolgimento di fronte, alla prima palla gol, gli amaranto passano in vantaggio. Aramu con il mancino pennella un calcio di punizione sul secondo palo, Mawete svetta più in alto di tutti e supera Anelli con un colpo di testa imparabile. Il gol riaccende l’entusiasmo del pubblico livornese e costringe i bergamaschi a riversarsi in avanti, esponendosi ai contropiedi dei labronici. Con il passare dei minuti il forcing lombardo si fa più veemente ma il fortino amaranto regge l’urto senza grossi patemi. Al triplice fischio esplode il Picchi. Il cammino fin qui ottimo degli amaranto, prosegue a gonfie vele.

Le pagelle

Martinez 7: Inoperoso nel primo tempo anche se se la vede brutta in occasione del palo di Zanaboni. Protagonista ad inizio ripresa quando salva sul tocco ravvicinato di Bonanomi. Si rivela attento anche più tardi su un tiro cross insidioso dalla destra. Determinante anche oggi insomma.

Regazzetti 6: Bada più a contenere che a proporsi dalla metà campo in su. Solido, preciso, si sta rivelando una bella sorpresa tra le file amaranto.

Veseli 5.5: Tra gli ultimi arrivati nella sessione di mercato, ha bisogno di un po’ di tempo per trovare la giusta alchimia con i compagni, là dietro concede tanto a Bonomi e compagni (dal 77’ Pittino sv)

Bachini 6: Meglio rispetto al collega di reparto ma anche lui incappa in qualche sbavatura. Per sua fortuna gli attaccanti di Beati non ne approfittano.

Falasco 6: Ha il suo bel d’affare con la verve di Bonanomi e Idele da quella parte. Con le buone o con le cattive comunque limita i danni, senza sbandare più di tanto.

Arrigoni 6: Provvidenziale con un salvataggio al limite dell’area nella ripresa, si nota soprattutto in fase di rottura in mediana anche se a volte è costretto a rincorrere.

Bacciardi 6: Fatica in mezzo al campo ma non molla un centimetro fino al fischio finale. Qualche passo avanti rispetto alla scialba prova di Pineto.

Mawete 7: Si vede davvero poco nella prima metà di gara, stappa il match all’alba della ripresa con un’incornata da centravanti navigato e da lì pare galvanizzato. Capocannoniere del Livorno, cos’altro aggiungere?

Aramu 6: Non riesce a sgusciare via dalla marcatura della retroguardia bergamasca, suo però il piazzato che Mawete trasforma in oro. Un assist che gli consente di raggiungere la sufficienza (dal 67’ Gabbiani 6: Tanta lotta nel finale).

Malotti 5.5: Nel primo tempo è uno dei pochi a tentare quanto meno la giocata, si eclissa invece nella ripresa fino al momento della sostituzione (dal 67’ Calabrò 6: Senza infamia e senza lode nell’ultima mezz’ora)

Di Carmine 5.5: Isolato come non mai là davanti, nei primi 45’ non ne vede una. Le cose non migliorano granchè nella ripresa, esce a venti minuti dal triplice fischio (dal 67’ Mancini 6: Prova a farsi vedere al tramonto del match).

All. Vanigli 6: Prestazione nel complesso ancora non del tutto soddisfacente quella degli amaranto, sterili dalla cintola in su e ancora lontani dalla miglior condizione. I risultati, tuttavia, continuano ad arrivare, un buon segno in vista di una fisiologica crescita di condizione e di prestazione. Oggi ringrazia Mawete, completamente trasformato rispetto allo scorso anno.

Le formazioni ufficiali:

Livorno (4-2-3-1): Martinez; Regazzetti, Bachini, Veseli (dal 76′ Pittino), Falasco; Arrigoni, Bacciardi; Mawete (dal 72′ Rizza), Aramu (dal 67′ Gabbiani), Malotti (dal 67′ Calabrò); Di Carmine (dal 67′ Mancini). All. Lucarelli

Atalanta U23 (4-3-3): Anelli; Idele, Mirra, Palia, Navarro; Pounga, Levak, Steffanoni; Bonanomi, Zanaboni, Ghislandi. All. Beati

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Picchi. Gli amaranto centrano la seconda vittoria consecutiva al Picchi grazie al timbro del solito Mawete ad inizio ripresa. Determinanti un paio di parate di Martinez 92' Altro check al Fvs per un possibile fallo di Falasco in area 90' Saranno sei i minuti di recupero 88' Finale apertissimo al Picchi, Atalanta che si riversa in avanti alla ricerca del pareggio, si aprono spazi in contropiede per i labronici 84' Espulso Vanigli per proteste 72' Spazio anche a Rizza al posto di un esausto Mawete 68' Cooling break, gioco fermo 67' Fuori Aramu, Di Carmine e Malotti per Gabbiani, Mancini e Calabrò 66' Salvataggio provvidenziale di Arrigoni al limite dell’area, ci credono adesso gli ospiti 63' Giallo per Regazzetti, trattenuta vistosa a metà campo 60' Provano a reagire adessso gli orobici, si abbassano gli uomini di Lucarelli 56' Check in corso per un possibile rosso ai danni di Falasco 50' Si accende improvvisamente il match, gli amaranto si portano avanti con la prima occasione da gol 48' GOOOLL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO MAWETEEEE! Punizione di Aramu dalla trequarti, stacco di testa del numero 77 che trafigge Anelli. Amaranto in vantaggio 47' Break di Idele a destra, Bonanomi ci prova al volo, gran riflesso di Martinez che salva gli amaranto Comincia la ripresa al Picchi! Termina il primo tempo al Picchi. Match piuttosto bloccato, ospiti vicini al vantaggio con Zanaboni 43' Ultimi scampoli di uno scialbo primo tempo, continua il pressing dei bergamaschi 32' Palo dell’Atalanta! Zanaboni calcia di prima intenzione da pochi metri, la palla colpisce il palo a Martinez battuto. Brivido per il Livorno 26' Regazzetti tocca per Malotti, sinistro troppo debole quello del trequartista amaranto, blocca Anelli 22' Cooling break, match interrotto 16' Ritmi piuttosto blandi in questa fase, latitano le emozioni al Picchi 7' Ghislandi viene lanciato in contropiede, bella chiusura di Regazzetti 4' Levak avanza sulla trequarti e calcia, palla non lontana dallo specchio della porta 2' Primo squillo degli ospiti, Steffanoni sfonda a sinistra e centra per Bonanomi, la conclusione del numero 10 bergamasco viene murato dalla retroguardia labronica Comincia il match al Picchi!

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