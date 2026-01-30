Stasera la Libertas contro una Cremona in serie positiva da 5 turni

La Juvi di coach Luca Bechi è in serie positiva da cinque turni nei quali ha blindato il proprio canestro (le avversarie solo in un’occasione hanno superato i 70 punti) e ha consolidato una classifica che fino al 28 dicembre non era così rassicurante

Sabato impegnativo per la Bi.Emme Service Libertas Livorno 1947 che sale al PalaRadi di Cremona per affrontare l'altra squadra che – come gli Amaranto – fino ad ora ha vinto tutte le partite del girone di ritorno.

Sarà la partita degli ex, visto che uno dei cecchini della Juvi è Gregorio Allinei (due anni alla LL con promozione in A2 e successiva salvezza) e che il vice-Bechi è Cece Riva, l’anno scorso assistente di Marco Andreazza prima e di Gennaro Di Carlo poi.

Questo è il terzo confronto stagionale tra le due squadre, il primo in terra lombarda. Al Modigliani, la Libertas ha vinto le due precedenti partite non senza soffrire. Cremona, infatti, è squadra completa che ha gli Americani (Allen, arrivato a dicembre e Garrett) negli spot degli esterni, mentre gli italiani si occupano dello smile: Del Cadia, La Torre e Barbante. Quest’ultimo è un 2 e 11 che domenica scorsa a Torino ha sfornato uno spettacolare 6 su 7 nel tiro da tre punti.

La Libertas – che sarà seguita da molti tifosi – sale al PalaRadi con la voglia di allungare la striscia vincente. La bella prestazione di domenica scorsa a Rimini ha aumentato – qualora ce ne fosse stato bisogno – l’autostima del gruppo che è pronto a lottare su ogni pallone. La chiave – come sempre – sarà la tenuta difensiva e mentale per tutti i 40’.

