Stasera la Pielle va a Piombino: in palio c’è l’ingresso in Coppa

Palla a due alle 21 al PalaTenda. La posta in palio è alta: una vittoria garantirebbe alla Pielle la qualificazione alle Final 4 di Coppa Italia

La Verodol Cbd Pielle Livorno, reduce dalla netta vittoria nel big match contro la Luiss Roma (94-62), si prepara ad affrontare un altro impegno importante nel turno infrasettimanale della 17ª giornata di campionato. Mercoledì 17 dicembre, alle 21, al PalaTenda andrà in scena il derby contro la Solbat Golfo Piombino, un incontro che promette emozioni e grande partecipazione da parte di entrambe le tifoserie.

La squadra gialloblù, guidata da coach Simone Bianchi, attualmente occupa la 13ª posizione in classifica e arriva al match con due vittorie consecutive, l’ultima delle quali contro Ravenna (67-86).

Il roster di Piombino unisce esperienza e talento, con giocatori chiave come lo straniero Nik Raivio, miglior realizzatore della squadra con 17,5 punti e miglior rimbalzista con 7 di media. Simone Giunta si conferma un ottimo assistman, reduce dalla prestazione da 25 punti contro Quarrata, mentre il capitano Francesco Forti continua a garantire solidità con buone percentuali al tiro e assist.

Tra le ali, Edoardo Buffo si distingue come tiratore affidabile. Il reparto dei centri può contare sulla coppia di veterani Fabiani e Ammannato, protagonisti di buone performance sia sotto canestro che in difesa, affiancati dal giovane ex Jesi, Emanuele Carnevale.

Oltre all’esperienza, i gialloblù puntano anche sulla gioventù con Marco Menconi e Gabriele Ferraresi, guardie pericolose dalla lunga distanza. La partita presenta però qualche incertezza: la presenza di Bonacini e Lucarelli è al momento in dubbio, fattore che potrebbe influire sulle rotazioni della squadra. Nonostante ciò, la posta in palio è alta: una vittoria garantirebbe alla Pielle la qualificazione alle Final 4 di Coppa Italia. In caso di insuccesso niente drammi: ci sarebbe ancora “l’appello” del 28 dicembre (il 21 la Pielle riposa) in casa contro Loreto Pesaro. Ai biancoblu infatti basterebbe, per la matematica, una vittoria negli ultimi due incontri previsti di questo girone di andata.

