“Strabilianti al mare”, ai Tre Ponti sport acquatici inclusivi per persone con disabilità

Dal 1° luglio al 26 agosto, ogni mercoledì al Centro Surf 3 Ponti, sarà possibile praticare gratuitamente SUP, surf, windsurf e canoa con attrezzature adattate. Garufo: "L'unione tra associazioni e istituzioni è la chiave per affrontare queste tematiche"

di Martina Romeo

Praticare sport acquatici in un ambiente sicuro, accessibile e inclusivo. È questo l’obiettivo di “Strabilianti al mare”, il nuovo progetto presentato questa mattina al Centro Surf 3 Ponti e nato dalla collaborazione tra il Consiglio di Zona 5, il Centro Surf 3 Ponti e il comitato Strabilianti.

L’iniziativa rappresenta il naturale proseguimento di “Strabilianti Abilità”, il progetto che nei mesi scorsi ha portato gli sport paralimpici nelle scuole primarie del territorio. Stavolta, l’obiettivo è trasferire quella stessa esperienza in mare, offrendo alle persone con disabilità fisica e/o psichica la possibilità di vivere una giornata all’insegna dello sport e dell’inclusione.

Marco Chimenti, presidente del Consiglio di Zona 5, ha sottolineato l’importanza del progetto: “Lanciare questa iniziativa è una grande soddisfazione. Siamo in una spiaggia cittadina, una struttura pubblica, in una delle poche zone di mare pubbliche, libere e attrezzate. Con questa collaborazione, anche grazie ai ragazzi del Centro Surf, possiamo valorizzare il tutto ancora di più”.

Come spiegato da Enrico Querci, giornalista e componente di Strabilianti, le attività si svolgeranno ogni mercoledì dal 1° luglio al 26 agosto. Grazie all’utilizzo di tavole adattate, i partecipanti potranno praticare SUP, windsurf, surf e canoa in un contesto sicuro e inclusivo. “È un’attività secondo noi stupenda. Già in tanti si sono interessati. Abbiamo coinvolto sia privati sia associazioni del territorio, ma anche chi arriverà da fuori Livorno sarà il benvenuto”.

Per Dario Guarducci, direttore sportivo del Centro Surf 3 Ponti, il progetto è il risultato di un percorso iniziato da tempo: “Nonostante le difficoltà legate alla spiaggia, abbiamo cercato di rendere questo luogo il più accessibile possibile. Da anni sono presenti passerelle, spazi dedicati alle persone con disabilità e facilitazioni per l’accesso in acqua. Diamo a tutti la possibilità di venire”.

Sulla stessa linea Michela Castellani, presidente del comitato Strabilianti: “Questo è un progetto possibile solo se si parla la stessa lingua. Noi dimostriamo che, se le cose si vogliono fare bene, si riescono a fare. Lavoriamo da anni perché questo luogo sia protetto e dedicato a tutti. Chi viene qui deve stare bene, in sicurezza e avere l’opportunità di scoprire qualcosa che da solo non riuscirebbe a fare”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore Rocco Garufo: “Questa iniziativa rappresenta il modo in cui vanno affrontate certe tematiche. Costruire l’unione tra più soggetti, associativi e istituzionali, per risolvere i problemi e cercare in tutti i modi di dare una mano è la cosa più importante”.

A chiudere gli interventi è stato Willy Porciani, operatore sportivo per la disabilità e istruttore di sub del Centro Surf 3 Ponti: “A Livorno il mare non è solo una parte culturale, ma un luogo nel quale tutti si ritrovano. Una connessione sensoriale a tutto tondo”.

Per partecipare è necessario compilare il modulo online predisposto dalla segreteria del Centro Surf 3 Ponti (clicca qui per scaricarlo) e presentarsi con certificato medico sportivo. Le attività saranno gratuite; l’unico contributo richiesto è di 15 euro per il tesseramento, comprensivo di assicurazione e valido fino al termine dell’anno. Ogni giornata potrà accogliere fino a 15 partecipanti, con prenotazione da effettuare entro il sabato precedente. In caso di maltempo, le attività saranno recuperate nel primo giorno utile.

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