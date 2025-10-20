Strabilianti, l’Università di Pisa porta l’orientamento inclusivo al Modigliani Forum

Tra i tanti momenti di “Strabilianti 2025", il festival dello sport paralimpico e della cultura della disabilità in programma al Modigliani Forum, quello di venerdì 24 ottobre sarà uno dei più attesi dalle scuole

Tra i tanti momenti di “Strabilianti 2025” (clicca qui per il programma completo dell’evento), il festival dello sport paralimpico e della cultura della disabilità in programma al Modigliani Forum, quello di venerdì 24 ottobre sarà uno dei più attesi dalle scuole. L’Università di Pisa sarà infatti protagonista della mattinata con un incontro dedicato all’orientamento inclusivo e alla formazione accessibile, pensato per gli studenti delle scuole superiori.

Dalle 9 alle 10.30, la professoressa Laura Marcucci, delegata all’orientamento dell’Ateneo pisano, incontrerà gli studenti per l’appuntamento “Orienta e Accoglie”, un dialogo aperto sui percorsi universitari e sulle opportunità che UniPi offre in termini di accessibilità e sostegno agli studenti con disabilità o bisogni educativi speciali.

Ma il contributo dell’Università non si esaurirà con l’incontro mattutino: per tutta la giornata, fino alle 18, gli studenti delle superiori potranno visitare il corner informativo di UniPi, dove ricevere materiali, consulenze e indicazioni su corsi di laurea, servizi e iniziative legate all’inclusione accademica.

Accanto a questo spazio sarà attivo anche il corner del CUS Pisa (Centro Universitario Sportivo), dedicato ai percorsi per studenti sportivi, con l’obiettivo di valorizzare il legame tra studio, benessere e attività fisica.

Un’occasione concreta per avvicinare il mondo universitario ai più giovani e per dimostrare come l’accessibilità — tanto nello studio quanto nello sport — sia uno dei pilastri di una società davvero inclusiva.

Sempre il 24 ottobre dalle 10:30 alle 12 e dalle 15:40 alle 17:30 Università di Pisa e Sport e Salute, introdotti da Anci, porterà sul campo workshop di formazione per insegnanti con il professore Luca Fanucci e la professoressa Donatella Fantozzi che affronteranno il tema “scienze motorie nella scuola” con narrazioni ed esperienze di studenti-atleti con disabilità e non. I workshop saranno introdotti dal dottor Marco Celi, supporto di Anci Toscana, che illustrerà il progetto Sport Act. Concluderà il dottor Alessandro Viti coordinatore regionale di Sport e Salute.

Per tutte le attività sono previsti crediti formativi per studenti e insegnanti che vi parteciperanno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©