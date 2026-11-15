Tempo di derby al PalaMacchia: la Pielle ospita Lucca

È tempo di derby per la VeroDol CBD Pielle Livorno, pronta a scendere in campo contro il Basketball Club Lucca in una sfida dal sapore speciale e dal peso importante per la classifica. L’appuntamento è fissato per domenica 15 novembre alle 18 al Pala Macchia

È tempo di derby per la VeroDol CBD Pielle Livorno, pronta a scendere in campo contro il Basketball Club Lucca in una sfida dal sapore speciale e dal peso importante per la classifica. L’appuntamento è fissato per domenica 15 novembre alle 18 al Pala Macchia.

I biancoblù di coach Turchetto dovranno ancora fare a meno di Donzelli e Traini, entrambi fermi ai box. Dall’altra parte arriverà una formazione, quella biancorossa guidata da coach Marco Evangelisti, reduce dalla promozione in Serie B Nazionale e attualmente al quindicesimo posto in classifica con 4 punti, frutto di due vittorie e sei sconfitte.

Lucca arriva a Livorno dopo due stop consecutivi, l’ultimo dei quali sul parquet di Latina, dove è stata sconfitta per 72-64. La formazione lucchese realizza una media di 73 punti a partita, distinguendosi per le buone percentuali nel tiro da due e per un solido 70% dalla lunetta.

La neopromossa ha confermato diversi elementi della passata stagione, a partire dal playmaker Gianmarco Drocker, ex Pielle e principale riferimento offensivo della squadra. Un giocatore da tenere particolarmente d’occhio, capace di viaggiare a 15 punti di media, con uno straordinario 96% ai tiri liberi e ottime qualità al tiro. Nel reparto playmaker figurano anche il confermato Luca Valentini, autentico uomo-assist, e il giovane classe 2007 Davide Pittana.

Nel reparto guardie troviamo un quartetto di giocatori riconfermati. Gianni Dubois, argentino versatile e dinamico, garantisce energia, contributo a rimbalzo difensivo e punti in doppia cifra. Andrea Del Debbio rappresenta invece una minaccia dalla lunga distanza, mentre Carlo Trentin abbina presenza a rimbalzo e buone qualità realizzative dalla media distanza. Completa il reparto Andrea Barsanti.

Tra le ali si mescolano gioventù ed esperienza. Andrea Colussa, ex Siaz, si distingue per le ottime percentuali sia dalla media che dalla lunga distanza. Carlo Balducci, ex Salerno, porta fisicità e capacità di giocare spalle a canestro, oltre a essere pericoloso nelle penetrazioni. A completare il reparto ci sono Andrea Simonetti e il giovane classe 2007 Giovanni Cortellino. Sotto canestro, infine, tanta fisicità con Magaye Seck, ex PSA, centro capace di farsi valere grazie alla propria presenza atletica, soprattutto nei tap-in e nella lotta a rimbalzo offensivo.

Una sfida tutta da vivere, con la Pielle chiamata a sfruttare il fattore campo e il sostegno del proprio pubblico per conquistare due punti preziosi in un derby che promette intensità, agonismo ed emozioni.

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