Tennis, il Circolo Libertas alle final four del campionato nazionale over 65

Le finali si svolgeranno dal 16 al 18 giugno al Circolo Libertas a Porta a Terra. La squadra di casa schiererà i seguenti giocatori: Alessandro Ciaponi (capitano), Carmelo Galati, Leonardo Taiti, Claudio Maraffio, Paolo Ceccanti e Giorgio Dell'Agnello

Grande soddisfazione al Circolo Libertas Sport Livorno Tennis & Padel per l’assegnazione della final four campionato nazionale over 65.

Il Circolo, rappresentato dal presidente Andrea Bendinelli, ospiterà sui propri campi dal 16 al 18 giugno, il girone finale nazionale a cui parteciperanno le migliori 4 squadre nazionali.

Ma la soddisfazione maggiore è che, tra le pretendenti al titolo italiano, il Circolo verrà rappresentato direttamente dalla propria squadra composta dai seguenti atleti: Alessandro Ciaponi (capitano), Carmelo Galati, Leonardo Taiti, Claudio Maraffio, Paolo Ceccanti e Giorgio Dell’Agnello.

La squadra che può vantare giocatori di primo piano provenienti da varie regioni italiane è stata formata grazie al contributo degli sponsor. Giovedì 15 giugno alle 19 negli spazi del Circolo Tennis verrà effettuato il sorteggio per gli accoppiamenti degli incontri che si terranno nei giorni sopra indicati con inizio dalle 9 del mattino.

A seguire del sorteggio il Circolo offrirà ai giocatori ed alle autorità intervenute un buffet nel parco adiacente il ristorante. Le squadre qualificate sono: Sporting Club Sassuolo, Circolo Canottieri Roma, Circolo Canottieri Tevere Remo e Libertas Sport Livorno Tennis&Padel.

La manifestazione è aperta con ingresso libero.

