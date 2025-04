Terranuova-Us Livorno 1915 1-1. Amaranto promossi in Serie C! Ore 20,30 stadio aperto

Il pareggio al Matteini e la concomitante sconfitta del Foligno in casa con l'Orvietana regalano a Luci e compagni il ritorno trai i professionisti dopo quattro anni. Di Iaiunese e Bonassi i timbri che fissano il risultato finale. Adesso può partire la festa in città

di Lorenzo Evola

È fatta! Agli amaranto basta un pareggio in terra aretina per poter festeggiare la tanto agognata promozione in Serie C, in virtù della sconfitta del Fulgens Foligno in casa con l’Orvietana (1-2). Al timbro di Iaiunese risponde Bonassi intorno alla mezz’ora. Nella ripresa praticamente non si gioca al Matteini, in attesa di un triplice fischio che fa esplodere di gioia tutto il pianeta amaranto. Con quattro giornate d’anticipo, dunque, Luci e compagni tagliano un traguardo atteso da quattro lunghi anni. Il ritorno tra i professionisti è finalmente realtà.

La cronaca

Pronti via e gli amaranto avrebbero già una doppia chance per portarsi avanti. Sulla sponda di Rossetti è Russo a involarsi in porta, ma l’ex Lucchese spara clamorosamente alto da pochi passi, neanche un minuto dopo Malva a dilapida lo 0-1 calciando addosso a Timperanza in area piccola. Il Terranuova annusa il pericolo e allora risponde trovando, però, subito il gol che sblocca il risultato. In uno scontro corpo a corpo con D’Ancona (al limite del fallo a dir la verità), Zhupa scappa via sulla sinistra e vede l’accorrente Iaiunese, freddo nel trafiggere Cardelli con un tocco ravvicinato. Gli amaranto subiscono il colpo ma non si scompongono. Poco prima del ventesimo, altra occasione sciupata dagli uomini di Indiani, con Bonassi che trova l’opposizione ancora di Timperanza su di un cross dalla sinistra di Malva. Lo stesso Bonassi, tuttavia, si fa trovare pronto nel posto giusto e nel momento giusto una decina di minuti più tardi, quando da un traversone dalla sinistra, la retroguardia aretina sbaglia completamente il disimpegno e fa carambolare la sfera proprio sui piedi del 44 amaranto, il quale stavolta non può proprio sbagliare nel battere Timperanza da distanza ravvicinata. Un gol che carica i labronici, vicini al vantaggio alla mezz’ora con Rossetti, di poco impreciso nel colpo di testa su assist di Calvosa. Dall’altro lato del campo, l’unico sussulto della seconda parte dei primi 45’ è a opera di Massai che calcia male dall’altezza del dischetto su servizio di Iaiunese. Al duplice fischio comunque, giungono buone nuove da Foligno, con l’Orvietana avanti 0-2 in casa proprio della seconda forza del campionato.

Nella ripresa gli uomini di Indiani continuano a premere, pur con meno convinzione via via che trascorrono i minuti. Allo scoccare dell’ora di gioco Malva ci prova direttamente su punizione ma il suo destro si spegne sul palo a Timperanza battuto, poco più tardi è Rossetti a non trovare per una questione di centimetri la stoccata vincente su assist di Russo dalla destra. Nell’ultima mezz’ora non succede praticamente più niente, i padroni di casa si accontentano del punticino, ai labronici e ai più di mille tifosi giunti nella provincia aretina non resta che controllare spasmodicamente gli aggiornamenti da Foligno, dove il match pare riaprirsi ma quando ormai non c’è più niente da fare.

Al triplice fischio del direttore di gara è un tripudio amaranto al Matteini, tra cori, abbracci e lacrime di gioia. Scene che non si vedevano da tanto, troppo tempo in casa Livorno. Il primo obiettivo è stato centrato, ma guai ad accontentarsi. La risalita verso il calcio che conta – almeno si spera – può dirsi appena cominciata. Nel frattempo può partire la festa tra le vie di una città che, va detto, non ha mai fatto mancare il proprio supporto alla gloriosa casacca amaranto.

Le pagelle

Cardelli 6: Incolpevole sul gol subito, per il resto mai impegnato.

D’Ancona 5.5: In occasione del vantaggio di Iaiunese, forse c’è un fallo di Zhupa ma interviene comunque troppo alla leggera. Gli unici pericoli degli aretini nascono tutti dalla sua parte, Indiani se ne accorge e lo lascia negli spogliatoi all’intervallo (dal 46’ Botrini 6: Inserito da Indiani nella ripresa, gestisce senza patemi)

Brenna 6: Chiude bene in un paio di circostanze, non posizionato perfettamente sul vantaggio targato Iaiunese ma le colpe sono di altri.

Risaliti 6: Mette qualche pezza nei primi 45′ , nella ripresa non viene mai sollecitato dal reparto offensivo aretino

Bonassi 7: Cestina la prima ghiotta chance sparando addosso a Timperanza, non fallisce invece da due passi poco più tardi ringraziando un errore della difesa aretina. Mette il marchio sulla promozione, se lo ricorderà a lungo.

Bellini 6: Da un po’ di tempo ha abbassato i giri del motore, ma è fisiologico dopo le tante energie spese da settembre in poi. Non si tira comunque indietro a metà campo, come al solito.

Hamlili 6: Centrocampo amaranto saltato spesso e volentieri nella prima frazione, gestisce meglio il possesso nella ripresa complici anche i ritmi ben più blandi. (dal 80’ Bacciardi sv)

Calvosa 6: Non troppo partecipe nella manovra labronica, cerca di vestire i panni dell’assist man ma Rossetti non ne approfitta (dal 80′ Arcuri sv)

Malva 6.5: Dilapida il vantaggio all’alba del match calciando su Timperanza, ma si dimostra tra i più attivi tra le file amaranto. Serve un cioccolatino a Bonassi che però centra in pieno Timperanza in uscita. Sfortunato, invece, quando il legno gli nega la gioia del gol diretto su punizione (dal 68′ Marinari sv)

Russo 5.5: Anche lui sprecone ad inizio della prima metà di gara quando mira altissimo a tu per tu con Timperanza, cerca di farsi perdonare ma ha vissuto giornate migliori (dal 83′ Frati sv)

Rossetti 5.5: Utile nel lavoro di sponda, ci prova di testa alla mezz’ora ma trova solo l’esterno della rete.

All. Indiani 7: Il suo Livorno domina il campionato e stacca il pass per la Serie C addirittura con un mese d’anticipo. Difficile chiedergli di più. Davvero un ottimo lavoro.

Le formazioni ufficiali

Terranuova Traiana (3-5-2): Timperanza; Saitta, Bega, Senzamici; Lischi, Mannella, Privitera, Degl’Innocenti, Zhupa; Massai, Iaiunese

Livorno (3-4-2-1): Cardelli; D’Ancona (dal 46′ Botrini), Brenna, Risaliti; Bonassi, Bellini, Hamlili (dal 77′ Bacciardi), Calvosa (dal 77′ Arcuri); Malva (dal 67′ Marinari), Russo (dal 82′ Frati); Rossetti.

Termina il match al Matteini. Amaranto promossi in Serie C! 87' Ultimi scampoli di gara al Matteini. Amaranto che attendono solo il triplice fischio dell’arbitro 82' Arriva il momento di Frati per Russo 77' Spazio anche a Bacciardi e Arcuri per Hamlili e Calvosa 72' Ritmi bassi in questa ripresa, gli amaranto aspettano solo il triplice fischio 70' Ancora tutto invariato a Foligno, Livorno ormai ad un passo dalla promozione 67' Dentro anche Marinari per Malva 63' Russo sfonda a destra e tocca per Rossetti, non ci arriva di centimetri l’ariete amaranto 62' Palo di Malva! Esecuzione precisa del numero 11, la palla colpisce il palo a Timperanza battuto 60' Russo viene atterrato, punizione interessante per gli amaranto 54' Brenna svetta sugli sviluppi di un corner, blocca senza patemi Timperanza 53' Malva si incunea in area, chiude la retroguardia di casa 46' Dentro Botrini per D’Ancona Comincia la ripresa al Matteini! Termina il primo tempo al Matteini. Al timbro di Iaiunese risponde il tocco ravvicinato di Bonassi. Livorno al momento promosso in Serie C in virtù del doppio vantaggio dell’Orvietana a Foligno 46' Giallo anche per Bonassi per gioco pericoloso 45' Saranno due i minuti di recupero 42' Ammonito Bellini per un fallo su Zhupa 39' Ultimi minuti del primo tempo al Matteini. Livorno che continua a spingere, mentre da Foligno giungono buone notizie, con l’Orvietana avanti 0-2 35' Iaiunese sfonda ancora a sinistra, Massai non colpisce bene la sfera dall’altezza del dischetto 31' Rossetti! Calvosa centra dalla sinistra, l’ex Novara colpisce di testa ma trova solo l’esterno della rete 27' GOL DEL LIVORNOOOO! HA SEGNATO BONASSI! Cross dalla sinistra, la retroguardia aretina sbaglia il disimpegno, la sfera finisce tra i piedi di Bonassi che batte Timperanza da due passi 24' Fallo di Bonassi, a terra Iaiunese. Amaranto che prova a riorganizzarsi, si chiude con ordine la compagine di casa 17' Bonassi! Malva pesca l’esterno sul secondo palo, ma la conclusione è centrale, respinge ancora Timperanza 14' Ammonito Privitera per un fallo su Bonassi 9' GOL DEL TERRANUOVA TRAINA! Zhupa scappa via a D’Ancona e serve Iaiunese che non sbaglia da due passi. Padroni di casa in vantaggio 5' Malva! Ci prova anche il numero 11, si distende Timperanza che respinge 3' Russo! Sponda di Rossetti, l’ex Lucchese si divora il vantaggio da ottima posizione 1' Subito pericolosa la squadra di casa, Iaiunese ci prova da fuori, blocca Cardelli Comincia il match al Matteini!

