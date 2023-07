Tiro con l’arco. Matteo Panariello è sul tetto del mondo!

Foto tratta dal profilo Facebook della Federazione Fitarco Italia

L'arciere della Compagnia Arcieri Livornesi, già laureatosi campione d'Italia nello scorso maggio a Firenze, ha strabiliato tutti con la sua prestazione maiuscola che lo ha fatto salire sul gradino più alto del podio ai Campionati del Mondo in corso di svolgimento a Pilsen

Unstoppable. Proprio come il titolo della famosissima canzone di Sia. Inarrestabile. Matteo Panariello compie l’ennesima impresa salendo sul tetto del Mondo del tiro con l’arco Visually Impaired (categoria VI 1). L’arciere livornese ha trionfato nella sfida finale per l’oro iridato contro l’australiano Newbery nella gara svoltasi la mattina di sabato 22 luglio a Pilsen in Repubblica Ceca. L’arciere della Compagnia Arcieri Livornesi, già laureatosi campione d’Italia nello scorso maggio a Firenze, ha strabiliato tutti con la sua prestazione maiuscola che lo ha fatto salire sul gradino più alto del podio ai Campionati del Mondo dopo aver battuto l0 statunitense Jones e il cipriota Misos nelle fasi preliminari.

Questo prestigioso risultato è frutto del grande impegno profuso negli allenamenti, e grande merito va al suo tecnico e preparatore Paolo Del Nista, che ha portato Matteo all’apice della forma nel momento chiave della stagione agonistica.

Un risultato che rende orgogliosa tutta la città di Livorno proprio nel giorno in cui viene celebrato lo sport locale con La Notte Bianca dello Sport. “Sono troppo felice! Ancora non l’ho realizzato – ha commentato un entusiasta Matteo Panariello pochi minuti dopo la conquista del titolo – Voglio solo ringraziare tutti. È troppo bello!”.

E anche noi della redazione di QuiLivorno.it non possiamo che aggiungerci al coro di complimenti e dire a gran voce: congratulazioni Matteo!

