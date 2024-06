Tiro con l’arco. Per Panariello è il quarto titolo italiano consecutivo

Matteo Panariello (foto tratta dalla pagina FITARCO ITALIA) con la maglia della Compagnia Arcieri Livornesi Dino Sani

Una stagione da urlo per l'atleta della Compagnia Arcieri Livornesi Matteo Panariello che chiude la stagione con il titolo italiano assoluto nella categoria Visually Impaired 1 dopo il bronzo europeo messo al collo due settimane fa ad Ostia Antica

Una sigla di un noto cartone animato degli anni Novanta, cantata dalla mitica Cristina D’Avena, recitava così: “Johnny è quasi magia”. Sigla che, cambiando nome, potrebbe calzare benissimo a pennello per il nostro arciere labronico Panariello: “Matteo, è quasi magia”. Anzi, considerando il recente bronzo europeo conquistato due settimane fa e il quarto titolo italiano assoluto consecutivo, nonché sesto in totale, si può dire senza ombra di dubbio che le magie, con le frecce, Matteo Panariello le sappia fare ampiamente. A Pesaro l’arciere della Compagnia Arcieri Livornesi “Dino Sani”, allenato da Paolo Del Nista, è salito ancora una volta sul gradino più alto del podio con un punteggio totale di 440 che gli è valso l’oro nella categoria Visually Impaired 1.

“Chiaramente quando arrivano i risultati non si può che essere felici – ha commentato raggiunto al telefono Matteo Panariello – anche se, volendo essere critico con me stesso, posso dire che nella prima parte della gara, mi sono portato dietro i solito problemi di concentrazione e di paura di sbagliare che mi hanno accompagnato ai recenti campionati europei. Devo lavorare sodo su questo aspetto in vista della prossima stagione. Si chiude comunque così questa stagione sportiva con ottimi risultati dei quali non posso che andare fiero. Ma mai mollare la presa. Ora un po’ di riposo e poi subito sotto verso nuovi obiettivi. Il mio più grande grazie al mio allenatore Paolo e a tutta la mia famiglia che mi segue e mi supporta in ogni mia iniziativa sportiva e non. Senza di loro niente sarebbe così. Grazie di cuore”.

La stagione per Panariello riprenderà a settembre quando inizieranno gli indoor. A noi non resta che fargli i più grandi complimenti per aver portato ancora in alto il nome di Livorno e per gli ottimi risultati ottenuti.

