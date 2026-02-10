Torino, Accademia della Scherma protagonista al Grand Prix

Appuntamento di alto livello internazionale che ha visto in pedana anche diversi frequentatori dell’Accademia della Scherma Livorno

Si è aperto giovedì, con il tabellone preliminare di qualificazione femminile, il weekend di gare di fioretto dedicato al Grand Prix “Trofeo Inalpi” di Torino, appuntamento di alto livello internazionale che ha visto in pedana anche diversi frequentatori dell’Accademia della Scherma Livorno.

Nella prova femminile sono scese in pedana Vittoria Ciampalini, Olga Calissi e Daniella Tang. Ottimo il percorso della Ciampalini, capace di chiudere il girone con tutte vittorie e di qualificarsi direttamente al tabellone principale di sabato. Nel match valido per un posto tra le migliori 32, la livornese si è però dovuta arrendere alla spagnola Tucker con il punteggio di 15-8.

Sorte diversa per Calissi e Tang: entrambe, dopo un buon girone, si sono fermate al primo giorno, uscendo alle dirette preliminari rispettivamente contro la giapponese Nagase (15-10) e contro la britannica Tsang (15-9).

Il venerdì è stato invece dedicato ai preliminari del fioretto maschile, con l’Accademia rappresentata da Francesco Rencricca, alla sua prima partecipazione a una gara di Coppa del Mondo Assoluti, insieme a Samuel Robson e Sean Ho. Tutti e tre hanno dato il massimo, ma si sono fermati alle dirette senza riuscire a centrare la qualificazione alla gara di sabato. In particolare Robson è andato a un passo dal tabellone principale, sconfitto solo per una stoccata (12-11) dal francese Ediri.

Assente invece Edoardo Luperi, costretto a saltare l’appuntamento per un infortunio: a lui vanno gli auguri di un recupero rapido e completo.

Le soddisfazioni non sono mancate nel fioretto maschile grazie all’ottima prova del frequentatore Lorenzo Nista, che dopo aver aperto la giornata con un bel 15-12 sull’ungherese Szemes, è riuscito a entrare nella top16, cedendo soltanto allo statunitense Nick Itkin, poi finalista della competizione. Stesso risultato anche per Filippo Macchi che, seguito per tutta la gara da Marco Vannini, si è fermato a un passo dai migliori otto, battuto 15-12 dall’egiziano Hamza.

Tra i tecnici dell’Accademia, oltre a Vannini, presenti in gara anche Dario Finetti e Alessandro Paroli.

