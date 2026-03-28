Torres – Us Livorno 3-1. Amaranto ko al Vanni Sanna

Altra sconfitta netta per gli uomini di Venturato che cadono in terra sarda sotto i colpi di uno scatenato Di Stefano, autore di una tripletta nel primo quarto d'ora. A nulla vale il rigore di Di Carmine nella ripresa. Secondo ko consecutivo per Dionisi e compagni, adesso di nuovo invischiati nella lotta salvezza. La difesa è horror, male Hamlili e Luperini, Peralta fantasma

di Lorenzo Evola

Livorno così no. Gli uomini Venturato non riscattano la debacle di sabato scorso ed escono con le ossa rotte anche dalla trasferta in quel di Sassari. Sono i sardi a far festa al Vanni Sanna, guidati da uno scatenato Di Stefano, bravo ad approfittare di un blackout totale della formazione labronica per firmare una tripletta nel giro di 15′ che indirizza inevitabilmente l’esito del match. Dionisi e compagni accorciano le distanze all’ora di gioco con il rigore conquistato proprio dall’ex Ternana e poi trasformato nel 3-1 da Di Carmine (10 gol in campionato per lui). La reazione amaranto in sostanza si esaurisce qui, nel finale i rossoblù gestiscono senza patemi e portano a casa tre punti di capitale importanza. Prestazione davvero deludente quella degli amaranto, protagonisti di un approccio da brividi e in palese flessione fisica, oltre che di gioco e di risultati. Il secondo stop di fila obbliga la truppa di Venturato a guardarsi di nuovo le spalle, perchè il margine dalla zona calda pare assottigliarsi di giornata in giornata. La salvezza, insomma, va ancora conquistata con le unghie e con i denti.

La cronaca

L’approccio della formazione amaranto è di quelli da dimenticare e, non a caso, il preludio al disastro arriva già dopo un giro d’orologio per Dionisi e compagni. Di Stefano riceve sulla sinistra, si accentra e spara in curva da buona posizione – tutto vanificato dall’offside dell’attaccante sardo. Lo stesso Di Stefano, però, avrà tempo e modo per rifarsi nell’arco di un quarto d’ora. Al 4’ il numero 7 non approfitta di una delle tante disattenzioni della difesa amaranto e calcia a lato a porta semi sguarnita. Il risultato comunque non tarda a sbloccarsi. Al 7’ infatti Sorrentino scappa via prima a Mawete e poi a Tosto, centra dalla sinistra per l’accorrente Di Stefano che anticipa Falasco e batte Seghetti da due passi. I labronici accusano il colpo ma il peggio, purtroppo, deve ancora arrivare. Poco prima del 15’ Hamlili riceve da Seghetti ma consegna clamorosamente la sfera a Luciani, bravo a servire nello spazio Di Stefano, freddo nel trafiggere di nuovo l’ex Empoli con un mancino preciso all’angolino. Un minuto più tardi gli amaranto affondano ulteriormente. Sala controlla tutto solo un traversone dalla sinistra, alza la testa e appoggia per il solito Di Stefano che firma la tripletta personale con un destro sul primo palo. Gli uomini di Venturato non sembrano in grado di uscire dal torpore e rischiano di subire addirittura il poker, stavolta è Sorrentino ad andare a centimetri dalla gioia personale con un pallonetto fuori di poco. Al di là di qualche squillo isolato quanto velleitario di Di Carmine, non c’è vita sul pianeta Livorno, i sardi controllano senza grossi patemi il ritmo fino al duplice fischio, affacciandosi di tanto in tanto dalle parti di Seghetti.

Nella ripresa i ritmi calano visibilmente e non succede praticamente nulla fino all’episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Sugli sviluppi di un cross rivedibile di Gentile, Dionisi anticipa con malizia Nunziatini in area, costringendo il direttore di gara ad assegnare – nonostante un lungo check del FVS – il penalty. Dagli undici metri si presenta Di Carmine che non sbaglia e accorcia le distanze. Il tempo per provare quanto meno a rimettere in carreggiata la gara ci sarebbe ma, al di là di una mezza occasione cestinata da Dionisi, la verve labronica si spegne in men che non si dica, favorendo la gestione dei sardi, ordinati nel chiudere tutti i boccaporti dalla trequarti in su. Il finale di ripresa scivola dunque via tristemente, senza scossoni o reazioni d’orgoglio degli amaranto.

Le pagelle:

Seghetti 5.5: Non può nulla sui gol subiti, appare però oltremodo insicuro in uscita e in fase di rinvio.

Mawete 4: Viene sverniciato da Nunziatini sull’1-0 di Stefano e da lì non si riprende più. Sulla destra è un telepass, tutte le azioni più pericolose della Torres hanno origine dalla sua corsia di competenza. Malissimo anche in gestione del possesso, Venturato decide di lasciarlo negli spogliatoi all’intervallo (dal 46’ Gentile 5.5: Da un suo cross nasce il rigore del 3-1 ma sono più i meriti di Dionisi che si conquista il penalty con scaltrezza. Per il resto poco o nulla da segnalare)

Camporese 4.5: Prova a mettere qualche pezza in qua e là agli errori dei suoi colleghi di reparto ma capitola quasi subito anche lui.

Tosto 4.5: Sul vantaggio di Di Stefano va giù troppo facilmente nel contatto con Sorrentino che ne approfitta per confezionare l’assist al numero 7 sardo. In confusione con il passare dei minuti, gli attaccanti rossoblù fanno il bello e il cattivo tempo nella sua zona di competenza. Rischia grosso nella ripresa per una trattenuta su Sorrentino, il direttore di gara lo grazia. Davvero negativa fin qui la sua esperienza in maglia Livorno.

Falasco 4.5: In ritardo sull’1-0 targato Di Stefano, inspiegabilmente nella terra di nessuno sul 3-0 quando Sala ha tutto il tempo di stoppare e servire l’attaccante sardo. Impreciso anche con la palla tra i piedi. Male, anzi malissimo.

Luperini 5: Continua il suo momento no, viene surclassato in mezzo al campo da Mastinu e Gorico e le cose non migliorano quando Venturato lo sposta sulla trequarti. Ancora indietro di condizione, gli esordi convincenti di inizio gennaio sembrano lontani anni luce.

Hamlili 4.5: In difficoltà sin da subito al cospetto dei dirimpettai rossoblù, aggrava la sua prestazione al quarto d’ora servendo di fatto Luciani che innescherà Di Stefano per il 2-0. Errore grave e che condiziona di fatto il resto della sua performance, resta anche lui negli spogliatoi all’intervallo (dal 46’ Panaioli 5.5: Si fa vedere solo per un fallo duro che gli costa il giallo. Inconsistente)

Bonassi 5: Paradossalmente ha abbassato i propri standard una volta conquistata la maglia da titolare. Anche oggi non brilla in mediana, anzi, è spesso costretto a rincorrere. Ha la peggio nella maggior parte dei duelli in cui è coinvolto, in pratica vive in apnea fino al momento della sostituzione (dal 76’ Malagrida sv)

Peralta 4.5: Un fantasma nel primo tempo, non trova mai la posizione giusta alle spalle del tandem d’attacco. Pure lui non esce dagli spogliatoi nella seconda metà di gara (dal 46’ Biondi 5.5: Ingresso anonimo il suo)

Dionisi 5.5: Si guadagna con furbizia il rigore che Di Carmine trasformerà nel 3-1 finale, sciupone poco più tardi sul suggerimento di Gentile. Non brilla nemmeno lui.

Di Carmine 6: Suo l’unico tiro in porta degli amaranto nei primi 45’, raggiunge la sufficienza solo per il rigore nella ripresa.

All. Venturato 4.5: Dopo il pessimo pomeriggio odierno si può ufficialmente annunciare la crisi della formazione amaranto. La squadra è già irriconoscibile da qualche settimana, ma adesso pure la classifica torna a destare un po’ di preoccupazione. Alcune scelte, poi appaiono piuttosto discutibili. In generale comunque urge trovare qualche rimedio all’emorragia per non rischiare di giocarsi la permanenza in C nelle ultime giornate.

Le formazioni ufficiali:

Torres (3-4-1-2): Zaccagno; Nunziatini, Antonelli, Baldi; Sala, Giorico, Mastinu, Zambataro; Di Stefano; Luciani, Sorrentino.

Livorno (4-3-1-2): Seghetti; Mawete (dal 46′ Gentile), Camporese, Tosto, Falasco; Luperini, Hamlili (dal 46′ Biondi), Bonassi (dal 76′ Malagrida); Peralta (dal 46′ Panaioli); Dionisi, Di Carmine

Qui sotto la cronaca LIVE del match!

Termina il match al Vanni Sanna, sconfitta netta per gli uomini di Venturato che cadono sotto i colpi di uno scatenato Di Stefano. A nulla vale il rigore di Di Carmine nella ripresa 90' Saranno sette i minuti di recupero 84' Ultimi scampoli di match al Vanni Sanna, gli amaranto provano ad alzare il baricentro ma controlla con ordina la compagine sarda 79' Giallo anche per Panaioli che atterra malamente Lunghi 76' Dentro Malagrida per uno spento Bonassi 71' Lungo check del FVS, il direttore di gara indica una punizione per i sardi e il giallo per Tosto 66' DIONISI! Altro cross di Gentile, Dionisi la colpisce malissimo da buona posizione 64' GOL DEL LIVORNO! Preciso Di Carmine nel piazzare la sfera all’angolino. Accorciano le distanze gli amaranto 63' RIGORE PER IL LIVORNO! Gentile crossa dalla destra, Nunziatini atterra Dionisi che mette il piede davanti al difensore rossoblù 57' Ritmi decisamente più bassi in questa ripresa, nessun accenno di reazione da parte degli amaranto che si limitano a qualche conclusione dalla distanza 52' Giallo per Bonassi che rifila un calcione a Sala 46' Triplo cambio per il Livorno, dentro Gentile, Panaioli e Biondi per Mawete, Peralta e Hamlili Comincia la ripresa al Vanni Sanna Termina un primo tempo davvero pessimo per gli amaranto, sotto per mano della tripletta di Di Stefano 45' Saranno due i minuti di recupero 43' Di Carmine da fuori, palla altissima 37' Giallo per Hamlili che stende Zambataro lanciato in contropiede 28' Di Carmine ci prova di sinistro, smanaccia via Zaccagno 27' SORRENTINO! Vicina al 4-0 la Torres, con l’attaccante sardo che sfiora il palo con un pallonetto di esterno 24' Provano a scuotersi adesso gli uomini di Venturato ma il match è già indirizzato per i padroni di casa 20' Livorno davvero in difficoltà in questo avvio, la Torres fa quello che vuole 16' TRIS DELLA TORRES! Cross sul secondo palo, Sala controlla tutto solo e serve ancora Di Stefano che batte ancora Seghetti con un destro sul primo palo. Avvio tremendo per gli amaranto 14' RADDOPPIA LA TORRES! Clamoroso errore di Hamlili che regala la sfera a Luciani, bravo a servire nello spazio Di Stefano, freddo nel trafiggere Seghetti con il mancino 13' Amaranto subito sotto nel punteggio, complice un avvio di gara troppo timido 11' Di Carmine tenta il suggerimento per Dionisi, intercetta la difesa di casa 8' GOL DELLA TORRES! Sorrentino scappa via sulla sinistra e centra per Di Stefano, Falasco anticipa l’attaccante ma devia in porta involontariamente. Sardi avanti 6' A terra Dionisi, gioco fermo 4' Dormita difensiva degli amaranto, Di Stefano però non ne approfitta e calcia a lato a porta semi sguarnita 1' Di Stefano calcia altissimo da ottima posizione, il guardalinee alza però la bandierina Comincia il match al Vanni Sanna!

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