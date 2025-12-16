Traguardo internazionale per Nannini e Citi al Turkish Open di Istanbul

La manifestazione ha visto la partecipazione di 1.416 atleti, 206 squadre provenienti da 30 nazioni, in gran parte del Medio Oriente e del continente africano, rendendo il torneo uno interessante a livello internazionale

Si è conclusa con un’importante esperienza all’estero la stagione agonistica 2025 della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno, impegnata nel prestigioso “Turkish Open” tenutosi lo scorso weekend presso il palasport della capitale Istanbul.

Leonardo Nannini, classe Cadetti (14–15 anni), nella categoria -63 kg, ha conquistato una brillante medaglia d’argento, affrontando 5 intensi incontri. In finale, ha ceduto all’atleta del Kazakistan, ma ha mostrato una prestazione di grande livello, affrontando con grinta e determinazione tutti gli avversari.

Nella classe Juniores (16–17 anni), Jacopo Citi ha ottenuto la medaglia di bronzo nella categoria -68 kg, dopo 5 combattimenti di alto profilo tecnico. Un malessere fisico lo ha penalizzato in semifinale, ma ha proceduto avanzando nella finale per il 3º posto contro un forte atleta dell’Azerbaigian, salendo meritatamente sul podio.

A completare la spedizione le folgorine Valentina Strazzabosco e Bianca Boni, che hanno maturato una preziosa esperienza internazionale, arricchendo il proprio bagaglio sportivo e umano.

Il club, che rappresenta i valori della Forza Armata con i colori blu/azzurro, ha sostenuto la trasferta contribuendo alla sostenibilità dei costi, dimostrando ancora una volta l’impegno nella formazione agonistica internazionale dei propri giovani atleti.

La squadra è stata accompagnata dal direttore tecnico maestro Antonio Citi, figura di riferimento e guida del percorso sportivo degli atleti folgorini.

Il club si appresta, come ogni anno, all’avvio del progetto “Winter Days”. Un percorso intensivo pensato per far maturare un’esperienza formativa unica, mirata al potenziamento del – MINDSET agonistico – e al miglioramento dell’ assetto posturale specifico, con un focus mirato sul “rafforzamento fisico funzionale” all’attività sportiva indirizzata all’alto livello. Per info@[email protected]

