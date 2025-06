Ufficiale: Diana è il nuovo allenatore della Libertas

Foto gentilmente concessa dal Basket Brescia per un'intervista rilasciata dallo stesso allenatore a questa testata nel 2018

Nella serata di domenica sera la tanto agognata firma. Alle 8.14 di lunedì 16 l'annuncio della società sui canali social ufficiali che danno il benvenuto al nuovo allenatore della Libertas

di Giacomo Niccolini

Nella serata di domenica sera la tanto agognata firma. Alle 8.14 di lunedì 16 l’annuncio della società sui canali social ufficiali che danno il benvenuto al nuovo allenatore della Libertas che, come anticipato in anteprima dalla redazione di QuiLivorno.it qualche giorno fa, corrisponde al nome di Andrea Diana che si accasa in via Pera con un contratto biennale.

Ormai da qualche giorno non si faceva che parlare di lui nei “basket caffè” cittadini e sotto gli ombrelloni degli stabilimenti balneari. Il ritardo è stato dovuto al release della società del Trapani Shark che lo ha liberato soltanto nella giornata di domenica 15 giugno.

Adesso che c’è l’allenatore si potrà ufficialmente dare il via libera alla campagna acquisti che già in questi giorni dietro le quinte si sta muovendo e non poco.

Secondo le voci di corridoio ci sarebbe un forcing sfrenato della LL per il play di assoluto prestigio e rilievo in forze al Treviso, Bruno Mascolo, per il quale sarebbe arrivata un’offerta davvero importante ma su di lui è piombato anche Napoli e il 29enne di Castellammare di Stabia sarebbe ingolosito e non poco di tornare all’ombra del Vesuvio.

Altro nome che circola in questi giorni tra i corridoi è quello di Niccolò Filoni, fatto in primis dalla redazione accreditatissima di SuperBasket, ala abruzzese di classe 2001, reduce dalla stagione 2024/25 disputata con la maglia di Piacenza (6.9 punti e 3,9 rimbalzi di media).

Saltata purtroppo la pista che portava al livornese Giacomo Dell’Agnello, protagonista di un’ottima stagione a Cividale, che nelle prime ore di lunedì 16 giugno ha firmato per Avellino.

Per il mercato in uscita ormai fatta per Gregorio Allinei a Treviso e con la valigia in mano anche il pivot Dorin Buca direzione Usa.

Questo il comunicato stampa di presentazione di Andrea Diana della Libertas Livorno 1947 – 50 anni, livornese Diana è noto per la sua preparazione tecnica e la capacità di saper valorizzare i giovani, si contraddistingue per l’organizzazione e uno stile di gioco intenso. La sua ultima esperienza da capo allenatore, stagione 2023/24, si è conclusa con la vittoria del campionato di Serie A2 sulla panchina dei Trapani Sharks. Successo che lo inserisce nel gotha della “scuola livornese “da sempre fucina di ottimi tecnici. Si unisce al club per due anni con l’obiettivo di crescere e di far crescere l’ambiente intorno a sé.

Curriculum – Andrea Diana inizia a muoversi nel 1998 come assistente di Luca Bechi nella Pallacanestro Livorno, la sua formazione continua nel Don Bosco, dove trascorre otto anni (2000-2008) anche come primo allenatore. Nel 2009 diventa l’assistente di Sandro Dell’Agnello al Basket Livorno in serie Legadue. Nel 2010 amplia la sua esperienza e diventa capo allenatore a Ferrara. Arriva poi la sua ascesa alla Pallacanestro Brescia, prima nuovamente al fianco di Dell’Agnello, dove da neopromossa in serie A2 conquista la qualificazione ai playoff, poi con Alberto Martellossi. Dopo quattro anni, si prende la panchina e porta Brescia alla semifinale playoff di A2 nella stagione 2014/15. L’anno successivo viene nominato come allenatore della squadra dell’est all’All Star Game di Serie A2, ma soprattutto ottiene la storica promozione in Serie A con la Leonessa. Rimane per altri tre anni in Lombardia dove raggiunge una semifinale scudetto, una finale di Coppa Italia e gioca l’Eurocup. A cavallo tra il dicembre del 2019 e il febbraio del 2021 va a Verona, poi nell’estate di quell’anno sceglie di tornare a fare il viceallenatore, questa volta al fianco di Sergio Scariolo alla Virtus Bologna. Il connubio è felice, perché insieme in due anni vincono due Supercoppe Italiane e un Eurocup. Nel marzo del 2024 subentra sulla panchina del Trapani Sharks e trascina la squadra alla promozione in Serie A1. L’anno appena concluso lo ha visto ancora a Trapani stavolta nel ruolo di assistant coach del grande Jasmin Repesa.

