Ufficiale: il play Traini da oggi indossa la maglia Pielle

La Verodol Cbd Pielle Livorno è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con Andrea Traini fino al termine della stagione sportiva 2025-2026

Playmaker classe 1992, nato a Loreto, 180 centimetri di altezza, Andrea Traini è un regista puro, rapido, dotato di grande accelerazione, ottimo tiro e particolarmente efficace nell’uno contro uno. Alle qualità tecniche unisce un bagaglio di esperienza di altissimo livello, costruito nei primi tre campionati nazionali.

Cresciuto cestisticamente nel vivaio di Porto Recanati, Andrea ha poi proseguito il proprio percorso giovanile tra Stamura Ancona e Pesaro, trovando proprio nella società marchigiana l’esordio in prima squadra in Serie A nel 2010. Con la maglia della Vuelle ha collezionato minuti importanti in campionato e in Coppa Italia, vivendo anche le stagioni successive in un contesto di alto profilo. Nel gennaio 2012 è arrivato il prestito a Recanati in A2, prima del ritorno a Pesaro nella massima serie. Nel 2014 il trasferimento a Napoli, in A2, dove chiude la stagione a oltre 9 punti di media. Successivamente indossa ancora le maglie di Recanati e Udine, mentre nel 2017 ritrova la Serie A con Brescia. Le due stagioni successive lo vedono protagonista in A2 con Montegranaro e Torino. Nel 2020 firma con la Sebastiani Rieti in Serie B, viaggiando a oltre 9 punti e quasi 5 assist di media. La stagione 2021-2022 si divide tra Rieti e Capo d’Orlando in A2, chiusa a 9 punti di media, con numeri ancora più significativi nei playout, dove supera i 16 punti a partita. Nel gennaio 2023 approda ad Avellino, in Serie B, confermandosi su standard di assoluto rilievo con 10 punti, oltre 3 assist e 13 di valutazione media in appena 21 minuti di utilizzo.

Nella stagione 2023/2024 ha vestito la maglia della Technoswitch Ruvo di Puglia, disputando un campionato di altissimo livello e chiudendo con 13,4 punti di media, il 39% da tre punti, oltre 5 rimbalzi, 3 assist e 16 di valutazione, confermandosi come uno dei migliori playmaker dell’intera categoria. Lo scorso anno, invece, ha contribuito alla conquista della Supercoppa e della promozione in A2 con la maglia di Roseto.

Traini indosserà la canotta n. 92.

Nel suo percorso anche una significativa esperienza in azzurro: Traini ha infatti indossato la maglia della Nazionale nelle categorie Under 16, Under 18 e Under 20, conquistando con quest’ultima la medaglia d’argento agli Europei di categoria del 2011.

Queste le parole del presidente, Francesco Farneti: “Andrea è per la Pielle un vero e proprio grande colpo di mercato, che insieme a quello di Daniel ci permette di alzare ulteriormente il valore già alto del nostro roster. Con una importante esperienza in campionati di serie A e lo scorso anno tra i protagonisti della promozione di Roseto, sono certo che anche in Pielle avrà modo di scrivere pagine importanti della sua carriera. Felici di accoglierlo nella nostra grande famiglia”.

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