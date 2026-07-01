Ufficiale, Tassinari è un nuovo giocatore della Pielle

Classe 1996, cresciuto nel settore giovanile della Virtus Bologna, è reduce da importanti esperienze tra Serie A2 e Serie B. Il presidente Francesco Farneti: "Era la nostra prima scelta"

La Verodol CBD Pielle Livorno mette a segno un altro importante colpo di mercato assicurandosi le prestazioni di Andrea Tassinari. Il play-guardia classe 1996 ha infatti sottoscritto un accordo biennale e vestirà la maglia biancazzurra nelle prossime due stagioni.

Cresciuto nel prestigioso settore giovanile della Virtus Bologna, Tassinari è un esterno dalle spiccate qualità offensive, capace di abbinare visione di gioco, creatività e pericolosità in attacco. Nel corso della sua carriera ha maturato una solida esperienza tra Serie A2 e Serie B, indossando le maglie di Sangiorgese, Andrea Costa Imola, Orzinuovi, Rucker San Vendemiano e Rinascita Basket Rimini.

Proprio con la formazione romagnola è stato tra i protagonisti della promozione in Serie A2, distinguendosi per la capacità di incidere nei momenti decisivi grazie a punti, assist e personalità. Nel suo palmarès figura anche il titolo italiano di basket 3×3 conquistato nel 2021, competizione nella quale è stato premiato come MVP.

Con l’innesto di Tassinari, la Pielle aggiunge al proprio roster un giocatore di esperienza e talento, in grado di alternare la regia alla finalizzazione e di garantire qualità, energia e soluzioni nel reparto degli esterni.

Grande soddisfazione nelle parole del presidente Francesco Farneti: “Andrea è stato da subito una nostra prima scelta ed è il motivo per il quale ci siamo adoperati per portarlo in Pielle in tempi brevissimi e con forte convinzione. Per personalità e modo di giocare, siamo certi potrà dare e ricevere tanto in Pielle. Il suo arrivo è un’ulteriore conferma che questa società sta lavorando e lavorerà con la massima ambizione e voglia di far bene”.

Per la Pielle si tratta dunque di un altro tassello importante nella costruzione della squadra che affronterà la prossima stagione, aggiungendo un giocatore nel pieno della maturità cestistica e con un curriculum ricco di esperienze ai vertici della categoria.

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